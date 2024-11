Juventus, stanno prendendo Locatelli: maxi plusvalenza

Colpo in uscita per la Juventus che può vendere Locatelli nei prossimi mesi perché il centrocampista bianconero è pronto ad approdare in una grande squadra.

Il centrocampista bianconero si sta confermando uno dei leader di centrocampo in questo momento ed è a sorpresa una delle armi in più per Thiago Motta. Perché la Juve sta puntando forte su di lui dopo anni difficili che ha vissuto e sta dimostrando di essere davvero all’altezza delle aspettative.

Adesso si cerca di capire quello che può accadere da un momento all’altro perché Locatelli può essere sacrificato dalla Juventus nelle prossime sessioni di calciomercato. Il centrocampista può seriamente approdare in una nuova squadra e lasciare i bianconeri.

Manuel Locatelli è approdato alla Juventus per circa 30 milioni di euro anni fa eo ra il giocatore è pronto ad una nuova avventura se dovesse arrivare il via libero del club bianconero. Nonostante il contratto fino al 2028 può esserci l’addio del calciatore che ha attirato l’attenzione di grandi club.

Calciomercato Juve: Locatelli via per una maxi plusvalenza

Perché adesso si cerca di capire che tipo di scelta può fare la Juve ora che il valore di Locatelli è tornato ad essere importante, grazie al lavoro che il giocatore sta facendo con il nuovo allenatore Thiago Motta che gli sta permettendo di essere l’arma in più del centrocampo bianconero.

Tra le varie squadre che si sono interessate a lui c’è anche il Tottenham che punterebbe su Manuel Locatelli, centrocampista classe 1998 della Juventus. Secondo le ultime notizie di mercato che arrivano dall’Inghilterra riportate da Football Insider, ora il club londinese può investire circa 30 milioni di euro per il suo cartellino.

Al momento però la Juve valuta tanto Locatelli perché si sta confermando un vero punto fermo della squadra di Thiago Motta e se dovessero arrivare offere maggiori che potrebbe pensare la società di lasciarlo andare. Le prossime settimane possono seriamente portare ad una nuova strategia.

Tottenham e Juventus vantano grandi rapporti e per questo motivo che si pensa che possa esserci una grande plusvalenza dietro tutto questo interesse per Locatelli che può spingere il club bianconero a sacrificare il proprio giocatore per cercare di risanare i conti.

Vedremo se ci sarà un affondo decisivo per Locatelli con la Juventus che può valutare dei nuovi nomi per il ruolo di centrocampo in vista del futuro.