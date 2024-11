Juventus, Giuntoli li prende già a gennaio: 2 colpi dalla Slovacchia

La Juventus punta in alto e anche da subito, per questo motivo il club ha deciso di rinforzare la rosa al meglio nel mercato di gennaio per dare a Thiago Motta la possibilità di competere.

Adesso diventa un momento decisivo questo per il club bianconero che ha dovuto fare i conti già con le prime difficoltà in questa nuova stagione. Arriva un’altra brutta notizia per la Juve e riguarda l’infortunio di Cabal con la rottura del legamento crociato, il secondo giocatore che termina in anticipo la stagione dopo Bremer.

Quello che è stato uno dei nuovi acquisti non sarà a disposizione più quest’anno e per questo motivo che la società cercherà di fare qualcosa nella prossima sessione di calciomercato per provare a puntare su nuovi giocatori che possono arrivare subito a disposizione di Thiago Motta.

Già si sono attivati Cristiano Giuntoli e la squadra mercato della Juve per prendere due giocatori a gennaio nel reparto di difesa e ci sono anche i nomi dei favoriti che possono approdare in bianconero. Saranno queste settimane decisive per capire se già subito nei primi giorni del 2025 ci sarà un nuovo trasferimento per la Juventus che vuole cercare di correre ai ripari dopo i gravi infortuni.

Calciomercato Juve: due colpi dalla Slovacchia

E’ chiaro che la Juve tiene sotto osservazione determinati profili di livello internazionale e che possano dare già da subito una grande mano al resto della squadra che sta cercando di lottare sia in campionato che in Champions League al massimo delle proprie forze.

Adesso arrivano novità in merito a quelli che sarebbero i nomi dei giocatori messi nel mirino della Juventus, due profili internazionali e della Nazionale della Slovacchia.

Come ha rivelato La Gazzetta dello Sport ci sono dei chiari obiettivi in casa Juventus con il club bianconero che sta monitorando due profili da prendere subito nella prossima sessione di mercato invernale a gennaio. La Juve vuole provare a comprare Skriniar e Hancko.

Stiamo parlando di due difensori che possono essere perfetti per Thiago Motta per andare a rimpiazzare gli infortunati Bremer e Cabal che hanno terminato la stagione. Bisognerà fare gli straordinari per qualche settimana e poi nel mercato di gennaio la Juve cercherà di comprare Hancko e Skriniar.

Skriniar ai margini del Psg può arrivare in prestito alla Juve, mentre per Hancko (capace di giocare sia da centrale che da terzino sinistro) essendo un titolarissimo del Feyenoord è più complicato ed è valutato 30 milioni di euro. I rapporti però con il club olandese sono buoni e si potrebbe trovare anche una formula particolare per vedere il giocatore subito in bianconero a gennaio.