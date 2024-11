Stanno comprando Nico Paz: affare lampo, le cifre

Non c’è bisogno di avere paura per i grandi amanti del fantacalcio, Nico Paz non andrà via a gennaio ma è chiaro che ora un trasferimento in ottica calciomercato lo può riguardare molto da vicino con l’arrivo del nuovo anno. Il 2025 sarà decisivo per il proseguo della sua carriera.

Spunta una nuova notizia molto importante che riguarda quello che può accadere per il campioncino che ha già avuto la benedizione di Leo Messi dopo che l’ha visto in Nazionale con la maglia dell’Argentina. 1 gol e 3 assist al momento in 11 presenze di campionato, ma tantissimo calcio puro quello che sta riuscendo ad offrire Nico Paz alla sua prima avventura da professionista dove sta avendo continuità.

Perché il calciatore che è considerato un vero predestinato si sta imponendo con il gioco di Fabregas riuscendo a dimostrare di essere davvero all’altezza di grandi palcoscenici. Ora c’è un’altra notizia molto importante che riguarda quello che sarà il futuro di Nico Paz dal 2025 in poi.

Calciomercato: comprano Nico Paz, le cifre

Ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che può accadere per quanto riguarda la scelta di puntare da parte di una big d’Europa sul talento argentino Nico Paz. Il calciatore che sta incantando in Italia e che ora sta andando anche regolarmente in Nazionale è pronto al grande salto.

Il gioiello argentino di soli 20 anni ha già incantato il campionato italiano di Serie A con la maglia del Como, ora Nico Paz sembra già pronto per andare a giocare con una nuova e grande squadra. Spunta fuori una notizia che è molto importante in merito a quello che può accadere.

Perché Nico Paz che è arrivato per soltanto 6 milioni di euro in estate dal Real Madrid al Como, è ancora sotto il controllo del club spagnolo di Florentino Perez. Il giocatore può tornare da un momento all’altro entro il 2027 a vestire la maglia del Real Madrid che per 12 milioni può attivare la recompra del giocatore.

Oltre a questo però il Real Madrid può anche lasciare che sia il Como a vendere Nico Paz e incassare il 50% in caso di una sua cessione ad un’altra squadra. Ad oggi il club spagnolo lo osserva con attenzione e può anche pensare seriamente di riportarlo a Madrid per il futuro e magari puntarci. Tutto è nelle sue mani adesso.