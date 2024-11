Juventus, infortunio al ginocchio in Nazionale: lungo stop

Brutte notizie per la Juventus e Thiago Motta che arrivano dalla sosta Nazionali. Perché subito un giocatore della Juve si è infortunato e ora c’è grande ansia.

Davvero un duro colpo questo subito dal club bianconero che non appena diversi giocatori hanno lasciato il centro sportivo per raggiungere le rispettive Nazionali che è arrivata la prima brutta notizia in merito a quello che è stato un infortunio del calciatore della Juve.

Una vera tegola e ora si cerca di capire di più per quanto riguarda quelli che possono essere i tempi di recupero e le condizioni del calciatore della Juventus infortunato in Nazionale. Non una situazione che farà piacere a Thiago Motta che perde una delle sue pedine in vista di tante partite importanti che ci saranno nelle prossime settimane.

Non ci sono per nulla buone notizie per la Juventus che in questo momento ha lasciato andare tanti giocatori lontani da Torino per raggiungere le proprie Nazionali e ora bisognerà aspettare la prossima settimane per i rientri, ma qualcuno potrebbe farlo prima del previsto e non per un motivo positivo.

Infortuni Juventus, altro ko pesante

Perché sono già diversi i calciatori che si sono infortunati nella Juventus e ora arriva un’altra tegola per il club bianconero. Perché proprio in queste ore è arrivata la conferma di un altro giocatore della Juve che si è dovuto fermare non appena è arrivato in Nazionale.

Un’altra notizia che non piacerà a Thiago Motta perché un giocatore della Juve si è fatto male e ora dovrà stare fuori per diverso tempo. Si tratta di uno degli ultimi acquisti della Juventus dell’ultima campagna acquisti estiva, perché il giocatore ha avuto un problema al ginocchio in Nazionale.

La conferma arriva direttamente dalla Nazionale colombiana che ha comunicato l’infortunio di Juan Cabal della Juventus. Il ct della Nazionale non potrà contare sul giocatore perché si è fatto male e si attendono gli esami per caprine l’entità.

Infortunio al ginocchio per Cabal con la Juve in ansia per il suo giocatore. Un problema accusato durante l’ultimo allenamento che non gli permetterà di poter scendere in campo con la Nazionale. Adesso c’è grande ansia in casa Juve e si spera che lo stop non sia davvero lungo. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore per valutare le condizioni del giocatore, con la notizia che non è piaciuta all’allenatore.