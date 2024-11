Juventus, cambio in panchina: è un grande ex

Tanti cambi in panchina e anche la Juventus avrebbe deciso di provare ad invertire il trend in Italia visto che le cose non stavano andando poi così bene.

Tante squadre hanno approfittato di queste ore di riflessioni per cambiare qualcosa e provare a dare la scossa. E’ quello che è accaduto anche alla Juventus che ha esonerato l’allenatore e scelto già il sostituto che proprio in queste ore tornerà a lavorare con i suoi ragazzi.

Un grande ritorno in panchina in casa Juventus perché l’ex tecnico dopo essere stato per pochi mesi distante è pronto a tornare a lavorare con i suoi ragazzi. La conferma è arrivata proprio dalla società bianconera che con un comunicato ufficiale ha reso definitiva la decisione presa. Ora ci si aspetta che i risultati possano cambiare.

Juventus Next Gen, cambio in panchina

Ultimo posto in classifica con 7 punti in 14 giornate che hanno costretto alla Juventus di provare con un cambio in panchina a dare una scossa alla squadra per salvare il progetto e cercare di restare anche il prossimo anno in Serie C.

Perché adesso arrivano delle brutte notizie che riguardano questa situazione per i bianconeri che vogliono uscirne il prima possibile, ecco che allora dopo l’esonero di Montero la Juventus Next Gen ha scelto il nuovo allenatore.

Dopo l’esonero ufficiale di Paolo Montero la Juventus Next Gen ha anche scelto e comunicato quello che sarà il nuovo allenatore. Ma nuovo per modo di dire, perché in panchina a tornare a lavorare con i giovani bianconeri c’è di nuovo Massimo Brambilla.

La notizia è stata comunicata proprio in queste ore da parte del club bianconero che ha voluto prendere una decisione immediata per provare a salvare la stagione. Nonostante la penalizzazione del Taranto la Juventus Next Gen è all’ultimo posto in classifica in Serie C e ora toccherà a mister Massimo Brambilla provare a dare una scossa a tutto l’ambiente e cercare punti che possano portare poi alla salvezza.

Dal 2022 al 2024 ha lavorato con la Juve Next Gen Massimo Brambilla che è tornato in queste ore per ricoprire di nuovo il ruolo di allenatore e proverà a tirare fuori la società da questa situazione. Lui che ha già ottenuto grandi risultati con la squadra nei passati anni come la Finale di Coppa Italia di Serie C e i Playoff di Serie C.