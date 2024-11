Inter, sacrificio Bastoni: trovato già il sostituto, c’è di mezzo la Juve

Possibile colpo di scena di calciomercato che riguarda da vicino alcuni club di Serie A e tra questi anche Juventus e Inter, perché ora un Nazionale può fare il definitivo salto di qualità.

Da qualche anno a questa parte ormai, per fortuna, crescono sempre di più grandi difensori per l’Italia e la Nazionale non può che esserne orgogliosa. Alcuni campioni sono andati anche all’estero come Calafiori, ma tanti altri sono rimasti in Serie A al momento anche se bisognerà capire fino a quando.

Ad oggi, tra i migliori, che rappresentano il punto di riferimento sia dell’Inter di Inzaghi che dell’Italia del ct Spalletti c’è proprio Alessandro Bastoni che con i nerazzurri ha sottoscritto un contratto fino al 2028 non molto tempo fa, ma attira su di se ancora tantissimi club.

Sono i migliori al mondo che pensano di comprare Bastoni dall’Inter da diversi anni. Perché il giocatore di 25 anni continua a migliorare anno dopo anno ed è considerato completo in tutto per quello che dimostra in campo. Continuità di prestazioni, marcatore, abile nel gioco con i piedi palla a terra e di spinta anche creando pericoli con gol e assist con i suoi inserimenti.

Calciomercato Inter: trovato il nuovo Bastoni

Tra le tante squadre che ci hanno pensato soprattutto negli ultimi anni alcune di Premier League, su tutte Manchester City e Chelsea che hanno cercato di comprare Bastoni dall’Inter e con i nerazzurri che hanno sempre resistito ad ogni tipo di offerta. Da capire però per quanto possa ancora durare tutta questa situazione.

Non è un segreto che Bastoni sia considerato tra i migliori nell’Inter e ora il club vuole cautelarsi per tenerlo ancora tanti altri anni o nel caso dovesse essere sacrificato che si farà trovare pronto con un sostituto.

Non si farà trovare impreparata nel caso una società simile e per questo motivo ci sono diversi profili anche molto giovani seguiti. Tra questi c’è Pietro Comuzzo della Fiorentina, difensore classe 2005 che a 19 anni si sta dimostrando un perno fondamentale del club viola e ha ricevuto anche la chiamata da Spalletti per la Nazionale maggiore.

Lo stresso Comuzzo ha rivelato che il suo idolo è Chiellini ma che vuole imparare tanto da giocatori come Bastoni e chissà che in futuro non possa prendere il suo posto all’Inter, così come anche vestire la maglia della Juve, due dei tanti club che lo stanno monitorando.