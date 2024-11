Esonero in Serie A, chiamano Tudor come nuovo allenatore

Situazione ora decisiva questa in Serie A dove alcune squadre sono pronte a cambiare tutto visto che si può approfittare della pausa Nazionali per fare una scelta come quella dell’esonero.

Al momento Roma e Lecce sono le squadre che hanno cambiato allenatore in Italia dopo un avvio di stagione non del tutto convincente. Il club capitolino ha prima esonerato De Rossi per chiamare Juric e poi ha licenziato anche quest’ultimo e sta ora cercando un nuovo allenatore. Il club salentino, invece, ha puntato su Giampaolo al posto di Gotti.

Adesso però ci sono delle nuove notizie in merito a quello che potrebbe accadere e alla scelta definitiva da parte di un club che può pensare di prendere una decisione forte che cambierebbe tutto. Perché il resto della stagione è ancora lungo e c’è voglia di raggiungere importanti obiettivi.

Ecco che un altro club di Serie A si prepara a cambiare allenatore e potrebbe annunciare il sostituto da un momento all’altro. L’aggiornamento decisivo arriva ora che è arrivato un annuncio molto importante che riguarda proprio una panchina del campionato italiano.

Esonero in Serie A, la scelta con Tudor

Adesso un’altra società può valutare anche l’esonero dell’allenatore e ci sono possibili scelte importanti da fare in Serie A, dove ci sarebbe anche Igor Tudor senza panchina in attesa della giusta occasione che si può andare a presentare per lui nelle prossime settimane.

Il suo nome è stato accostato a diversi club in questi mesi e ora potrebbe arrivare una nuova opportunità per lui visto quello che sta accadendo in Italia.

importanti notizie che riguardano il possibile esonero di Vanoli dal Torino dopo le 7 sconfitte nelle ultime 8 giornate di campionato. Perché l’allenatore ha avuto proprio in queste ore ancora una volta la conferma e la fiducia dalla società granata con le parole del ds Vagnati che ha svelato di puntare ancora su di lui.

Monza, Napoli, Genoa, Empoli, Bologna e Udinese nei mesi di novembre e dicembre e tutte le gare saranno decisive per capire quale sarà il futuro di Vanoli al Torino con un esonero che può arrivare da un momento all’altro.

In quel caso la società andrebbe a puntare su una scelta valutando la lista degli allenatori disponibili e tra questi ci sarebbe anche Igor Tudor che può approfittare per rilanciare la sua carriera dopo un periodo di pausa.