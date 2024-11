Juventus: nuova tegola per Thiago Motta, svelati i tempi di recupero

Aggiornamenti da Torino riguardo la lista degli infortunati Juventus. Ecco le ultimissime sull’ennesimo stop per i bianconeri, che non avranno a disposizione il calciatore.

Il giocatore non sarà a convocato da Motta in vista della sfida di campionato in programma questa sera, nel derby contro il Torino. Ennesimo problema fisico per il jolly di centrocampo che ha rimediato questo stop.

Ancora problemi, dunque, per Thiago Motta che deve fare i conti gli infortunati. Infatti, secondo le ultime notizie, non ci sono possibilità di un rientro da parte del calciatore che ha riportato questo infortunio.

E’ l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ad informare i tifosi riguardo i tempi di recupero del calciatore, che non sarà a disposizione della Juventus neanche per il derby della Mola di questa sera.

Continuano i problemi per Thiago Motta che è alle prese con questo infortunio che, ancora una volta, rischia di compromettere le sue scelte.

Chi sono gli infortunati della Juventus?

C’è un problema numerico per i bianconeri che di sicuro a gennaio dovranno intervenire in quel reparto per acquistare qualche altro elemento in più capace di dare qualche ricambio nelle rotazioni di Motta.

Giuntoli dovrà accontentare l’allenatore e prendere qualche giocatore in più per consentire al mister di apportare anche qualche cambio nel suo undici iniziale. Servono delle nuove alternative alla squadra.

L’allenatore italo brasiliano, infatti, in questa prima parte di campionato sta facendo i saldi mortali, chiedendo a determinati giocatori gli straordinari. Nessuno aveva messo in preventivo tutti questo stop.

Oltre all’infortunio in difesa, con la tegola di Bremer, c’è da segnalare anche questo guaio in attacco visto che nell’elenco degli indisponibili risultano, ancora una volta, Douglas Luiz, Adzic, Nico Gonzalez e Milik. Serve intervenire, dunque, per prendere qualche altro giocatore offensivo che possa fare la differenza anche a partita in corso.

Juventus: ancora problemi per Douglas Luiz

Problema in attacco per la Juventus. Contro il Torino sarà emergenza visto che mancheranno Nico Gonzalez, che rientrerà dopo la sosta, Douglas Luiz, che non ha smaltito ancora il suo problema fisico, ed anche il giovane Adzic che è tornato nuovamente in infermeria.

Alla lista, infine, si aggiunge anche il lungodegente Milik che sta proseguendo il suo piano di recupero dopo l’operazione al ginocchio sinistro. L’obiettivo dell’attaccante è quello di ritornare a dicembre o a gennaio.