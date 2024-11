De Zerbi, è già rottura e addio: torna subito in Serie A

Il nome di Roberto De Zerbi è tornato a far rumore nelle ultime ore: l’allenatore bresciano può già dire addio al Marsiglia all’improvviso.

In estate si è parlato tantissimo del suo possibile ritorno in Serie A dopo l’esperienza al Brighton che è stata estremamente importante e ha creato grosse aspettative intorno al suo nome. La figura di De Zerbi è sempre al centro di voci di mercato che possono portare grandi cambiamenti in tutte le migliori realtà d’Europa che cercano un allenatore giovane ma già esperto ed estremamente capace.

De Zerbi ha scelto il Marsiglia per uno step successivo nella sua carriera dopo il Brighton, ma ora può già salutare perché la situazione non è delle migliori.

De Zerbi lascia il Marsiglia? Le ultime

Roberto De Zerbi ha scelto il Marsiglia per continuare la sua carriera ad alti livelli in giro per l’Europa. Dopo il Brighton tutti pensavano avrebbe potuto fare il grande salto in un top club perché aveva fatto benissimo in Premier League e accumulato una grande esperienza, ma non è stato così.

L’esperienza in terra inglese è stata sicuramente eccezionale per i risultati ottenuti ma poi era arrivato il momento dell’addio perché sono mancati gli stimoli.

L’accordo con il Marsiglia è stato preso a sorpresa, in un momento determinante della sua carriera: dopo pochi mesi, però, l’avventura in Francia può già terminare.

Futuro De Zerbi: è già rottura con il Marsiglia

La giornata di ieri è stata pesantissima per Roberto De Zerbi e il Marsiglia che si sono dovuti arrendere, in casa, contro l’Auxerre. Sconfitta pesantissima per 1-3 che ha rallentato la corsa verso il primo posto gestito dal PSG e quindi ha fatto nascere qualche mugugno e qualche lamentela.

La sconfitta del Marsiglia ha portato anche alla reazione avventata di De Zerbi che nel post-gara ha usato un tono molto forte che ha spaventato i tifosi e lanciato segnali di rottura già molto pesanti.

“Ho detto al presidente Longoria che se il problema sono io, posso anche andare”, ha ribadito a gran voce Roberto De Zerbi accentuando le difficoltà che si sono vissute fino ad oggi.

De Zerbi via dal Marsiglia: è il sogno della Roma

Nel caso in cui Roberto De Zerbi dovesse lasciare il Marsiglia, i Friedkin ci penserebbero immediatamente per la Roma. L’esonero di Juric sembra ormai scontato e la società americana è alla ricerca di un nuovo allenatore che possa far partire un progetto serio.

Il ritorno di De Zerbi in Serie A, dunque, non è da escludere a priori. E la Roma avrebbe una corsia preferenziale, passando in un attimo dalle stalle alle stelle.