Serie A, brutto infortunio per l’attaccante: lo stop è lungo

Arriva una pessima notizia per il club italiano di Serie A che ha perso il proprio attaccante nelle ultime ore perché c’è stato un altro infortunio da registrare.

E’ davvero una situazione difficile quella che sta vivendo ora il giocatore che non sta per niente affrontando la stagione che ci si aspettava. Perché un altro infortunio tormenta ora l’attaccante che dovrà stare fuori per diverso tempo e bisognerà capire meglio quelli che saranno i tempi di recupero.

Un momento per niente facile per il giocatore che vuole provare a risolvere al meglio tutto e tornare il prima possibile a disposizione. Adesso però ci sono proprio delle notizie in tal senso che riguardano quello che può accadere per il giocatore e le sue condizioni dopo l’infortunio.

Il momento è davvero difficile per l’attaccante perché un altro infortunio ora sembra complicare la sua stagione che non era partita per niente bene. Le ultime settimane erano state maggiormente positiva, ma ora un’altra batosta è arrivata e colpisce l’attaccante.

Infortunio in Serie A, le condizioni e i tempi di recupero

Le prime sensazioni non sono di certo quelle positive perché c’è il rischio che il calciatore possa restare infortunato per diverso tempo e si cerca di capire come andranno le cose in vista del futuro. Ora le condizioni potrebbero migliorare o peggiorare in base a come reagirà dopo il ko.

Un brutto infortunio per il giocatore che dovrà stare fuori per diverso tempo. Perché l’attaccante che è uscito dal campo con l’aiuto dello staff ora rischia di stare fuori di nuovo a lungo come già capitato. Perché si è fatto male Banda durante Lecce-Empoli.

Adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che può accadere per Banda che si è infortunato di nuovo. Dopo il problema al ginocchio di inizio stagione che ha rallentato la sua forma fisica, ora un altro ko arrivato dopo pochi minuti di Lecce-Empoli.

Un duro colpo per il giocatore che ora dovrà fare i conti con questo problema e potrebbe però approfittare della pausa Nazionali per recuperare. Da capire se potrà partire in Nazionale dopo l’infortunio con Banda che spera di essere a disposizione da subito.

Al momento non ci sono buone notizie e bisognerà ancor aspettare per capire i reali tempi di recupero di Banda.