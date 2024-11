Milan, Leao ancora in panchina: Fonseca svela il motivo

Il Milan di Paulo Fonseca rialza la testa e sembra riprendere conoscenza delle proprie forze dopo la vittoria per 1-3 sul campo del Real Madrid.

Situazione davvero difficile questa che ha vissuto per un attimo il club rossonero nelle ultime settimane con il caso Leao. Perché il giocatore portoghese è stato più volte lasciato in panchina da mister Fonseca dopo che tra i due ci sarebbero stati dei problemi iniziali in merito a quelle che sono le richieste dell’allenatore.

Alla fine però sembra tutto essere rientrato per ciò che si è visto a Madrid nella partita di Champions League vinta con il Real Madrid dove il giocatore si è confermato essere un’arma vincente in determinate situazioni.

Ma bisognerà ancora capire come stanno realmente le cose tra Fonseca e Leao per il bene del Milan, anche perché fino a pochi giorni fa si parlava anche di una sua cessione e un addio che chiedeva più della metà della tifoseria, mentre dopo l’ultima prestazione sembra che qualcosa possa essere cambiata.

Ora è un momento decisivo per capire come andranno a finire realmente le cose tra Leao e il Milan con Fonseca che diventa elemento determinante in questa vicenda.

Milan, caso Leao-Fonseca: svelata la scelta

E’ da quando è arrivato il nuovo allenatore che ci sarebbero stati dei problemi iniziali tra Leao e Fonseca al Milan, con il tecnico che non ha esitato a lasciare il giocatore fuori anche in partite molto importanti finché non ha ottenuto un suo cambio di atteggiamento.

Adesso ci sono novità molto importanti che riguardano le scelte future di Fonseca su Leao che vuole tornare a puntare forte sul proprio giocatore nel Milan.

Una situazione che su tutti i tifosi sperano si sia chiarita per il bene del Milan. Perché ora Leao è pronto a tornare a giocare con continuità dal primo minuto e diventa un elemento determinante per la squadra, ma Fonseca con una battuta ha svelato che è pronto a lasciare il calciatore ancora in panchina se dovesse servire per prestazioni di questo tipo.

Allo stesso tempo però Fonseca non vuole che Leao cali di concentrazione e spera che possa fare anche meglio di quanto ha fatto vedere a Madrid in determinate situazioni. Attenzione a quello che può accadere quindi, mentre per la prossima partita di campionato contro il Cagliari è stato annunciato che giocherà titolare.