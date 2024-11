Milan, 60 MLN per Reijnders: il club è pronto a chiudere

Arrivano aggiornamenti di calciomercato che riguardano il futuro di Reijnders che con il Milan si sta consacrando definitivamente e ora può davvero cambiare tutto.

Una situazione che bisognerà chiarire il prima possibile per il club rossonero questa del proprio talento olandese acquistato nell’estate del 2023 per 20 milioni di euro dall’AZ Alkamaar e che ora vale molto di più. Perché le grandi squadre stanno osservando attentamente quello che può accadere con Reijnders che piace davvero a tantissimi club in Europa.

Il calciatore del Milan che in posizione più avanzata con l’arrivo di Fonseca sta trovando sempre di più la via del gol e delle giocate decisive ora può pensare di cambiare totalmente il suo futuro di fronte a quella che può essere una folle offerta per lui.

L’ultima parola però su Reijnders sarà sempre del Milan che è proprietaria del cartellino del giocatore che ha un contratto in scadenza nel 2028. In questa stagione già è a quota 4 gol tra campionato e Champions League e per questo motivo è seriamente monitorato.

Calciomercato Milan, comprano Reijnders per 60 milioni

Sono tante le squadre che hanno messo gli occhi sul talento del Milan che è la vera arma in più in questo momento del centrocampo di Fonseca, capace di generare gol e assist decisivi per provare a dare la marcia in più in tante partite decisive. Ora si accende anche il calciomercato attorno al nome di Reijnders che può anche pensare di andare via dall’Italia.

Il calciatore può pensare di andare a completare il suo percorso di crescita a livello professionale altrove, ma non sarà facile per il Milan lasciare andare uno come Tijani Reijnders che è stato eletto MVP in Champions League anche contro il Real Madrid al Bernabeu e ora infiamma il mercato.

Il centrocampista olandese piace a diverse squadre anche importanti e per questo motivo adesso si può pensare che alla fine possa andare via in vista dell’estate 2025. Perché tra i club seriamente interessati a lui ci sono il Real Madrid, il Barcellona e anche il Manchester City che possono pensare di mettere le mani su Reijnders.

Ma se il Milan ha fatto il colpo prendendolo a 20 milioni ora vale almeno il triplo e serviranno offerta da 60 milioni di euro come svela La Gazzetta dello Sport. Da parte del club rossonero però non c’è assolutamente la voglia di lasciarlo andare e si prova a lavorare per rinnovare il contratto di Reijnders che oggi percepisce 1,6 milioni a stagione. Il Milan vuole prolungare fino al 2030 e triplicare il suo stipendio.