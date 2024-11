Inter, assalto dalla Premier: affare da 50 milioni

L’Inter ha iniziato costruirsi un futuro molto importante, con la volontà di crescere sempre di più: arriva il pericolo Premier League.

I nerazzurri hanno in mente di provare a crescere e migliorare sempre di più, con la consapevolezza che per tenere alti gli standard sarà fondamentale trattenere tutti i migliori calciatori e portare nuovi innesti di primissimo livello. La squadra è sicuramente già forte così com’è ma ci sono delle situazioni da tenere sotto controllo che possono cambiare tutto in casa interista al termine della stagione.

Tutti i calciatori migliori sono nel mirino delle grandi d’Europa che sono pronte a sborsare cifre importantissime pur di convincere i calciatori a scegliere di lasciare l’Inter.

Calciomercato Inter, arrivano pericoli dalla Premier League

L’Inter è probabilmente l’unica squadra italiana di caratura internazionale, in questo momento. Lo ha dimostrato negli ultimi anni con grandissime cavalcare in Champions League e ha saputo anche mettersi alla pari di tutti gli altri top club che ogni anno sono sul tetto del mondo.

La rosa a disposizione di Simone Inzaghi ha delle frecce importanti da poter scoccare e calciatori di grande livello che sono entrati nel mirino delle grandi d’Europa.

In particolare, secondo le B, Marotta e Ausilio hanno ricevuto più di una telefonata proveniente dalla Premier League ma per il momento provano a resistere.

Inter, cambia il futuro di Bisseck: le ultime

Yann Bisseck è uno dei calciatori dell’Inter che meglio si sta mettendo in mostra in questo momento della carriera. Arrivato come una giovane promessa, il difensore tedesco sta pian piano scalando le gerarchie e si sta ritagliando sempre più spazio nel mondo nerazzurro, con prestazioni di altissimo livello come quella contro l’Arsenal di pochi giorni fa, che hanno permesso a tutti di riconsiderarlo alla pari dei grandi difensori in giro per l’Europa.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, per Bisseck sono arrivate già diverse chiamate dalla Premier League ma l’Inter non ha alcuna intenzione di cedere il gigante tedesco e, anzi, vuole blindarlo per tenerselo stretto per molti anni.

Questo è il motivo che sta spingendo Marotta e Ausilio a velocizzare la trattativa per il rinnovo di contratto di Bisseck.

Bisseck pronto al rinnovo: intanto c’è una cifra per la cessione

L’Inter vuole trattenere Bisseck e blindarlo per evitare di perderlo. La difesa nerazzurra è il reparto che ha bisogno di essere rivalutato a partire dal termine della stagione, con colpi nuovi e calciatori più giovani che possano garantire un futuro di grande spessore. Il rinnovo di Bisseck è una priorità per l’Inter che, però, non bloccherà del tutto le offensive provenienti dall’estero.

Ci sono alcuni club di Premier League che sono interessati a Yann Bisseck. L’Inter ha fissato il suo valore a 50 milioni di euro: se dovesse arrivare una cifra del genere verrà rimessa la scelta nelle mani del difensore.