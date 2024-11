Ancelotti torna in Italia, allenerà la squadra del suo cuore

Sir Carlo Ancelotti è pronto al clamoroso ritorno in Italia. Perché l’allenatore lascerà il Real Madrid e ci sono tante voci che lo accostano ad un club di Serie A.

Dopo aver allenato agli inizi della sua carriera Reggiana, Parma e Juventus, per poi scrivere la storia con il Milan da allenatore e girare il mondo intero fino ad arrivare ad essere l’allenatore più titolato in Champions League grazie al lavoro con il Real Madrid, ha avuto anche un ritorno in Italia negli ultimi anni con il Napoli di De Laurentiis.

Lì non è andata come ci si aspettava, eppure c’è sempre un grande ricordo di lui ovunque va. Intanto, ora potrebbe seriamente tornare in Serie A in vista dei prossimi anni perché ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che può accadere con Carlo Ancelotti che ha intenzione di riscattarsi.

Dopo aver vinto gli ennesimi trofei con il Real Madrid fino a pochi mesi fa ed essere premiato come miglior allenatore al mondo, ora sta attraversando un periodo difficile in Spagna Carlo Ancelotti e si parla di un suo addio entro il prossimo 2025, nonostante scadrà nel 2026 il suo contratto con i Blancos.

Calciomercato: Ancelotti torna in Serie A, la scelta di cuore

La carriera di Carlo Ancelotti parla da sola e sarà sempre ricordato come il più grande vincitore di tutti i tempi da allenatore e per le sue indimenticabili rimonte con il Real Madrid. Il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Italia visto che c’è un club del suo cuore pronto a dargli un’altra occasione.

Ancelotti oltre ad allenare ha avuto anche un passato importantissimo da calciatore, dove ha vestito le maglie di Parma, Roma e Milan. Adesso si parla addirittura di quello che può essere un clamoroso ritorno di Ancelotti in Serie A.

Dopo aver già fatto la storia col Milan e allenato anche il Parma agli inizi di carriera, ora potrebbe aprirsi un sorprendente scenario che vedrebbe Carlo Ancelotti allenare la Roma in Serie A.

Già in passato l’allenatore ha rivelato di voler esaudire questo suo desiderio e che potrebbe accadere proprio ora che il Real Madrid pensa al suo addio e a Roma c’è bisogno proprio di ricostruire dalle basi con un nuovo progetto e con al campo un allenatore di questo spessore. Occhio a quello che può accadere nei prossimi mesi con il colpo Ancelotti per la Roma.