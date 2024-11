Svolta a sorpresa: diventa il nuovo allenatore, torna in Nazionale

Arrivano le ultimissime riguardo la decisione della Federazione di affidare la panchina della Nazionale ad un ex calciatore. Ecco tutti i dettagli.

Siamo in una fase storica particolare con un ricambio generazionale che sta avvenendo anche sulle panchine delle principali big e non solo. Tanti ex calciatori, infatti, che fino a pochi anni fa erano protagonisti in campo, stanno trovando la loro sistemazione come allenatori.

E’ una nuova moda quella di affidare le squadre a dei tecnici giovani che si trovano alle prime armi, che hanno maturato l’esperienza giusta da calciatori e che hanno tutte le qualità per guidare gli spogliatoi da tecnici.

Ecco la svolta a sorpresa da parte della Federazione che ha deciso di promuovere un ex bandiera. Atteso l’annuncio ufficiale in merito al nuovo incarito per l’ex calciatore che potrà finalmente tornare protagonista nella Nazionale.

Un vero e proprio colpo di scena per l’ex calciatore che ha la possibilità di accomodarsi in panchina e guidare un gruppo di giovani talenti in erba.

L’occasione è arrivata nei giorni scorsi con la chiamata da parte della Federazione che ha deciso di puntare sulle qualità dell’ex giocatore, che ha scritto pagine importanti con la maglia di un club di Serie A.

Per lui si aprono le porte della carriera da allenatore, occasione da non perdere per l’ex talento che è rimasto nel cuore di tantissimi tifosi italiani.

Nuova occasione per l’ex calciatore: l’hanno scelto come allenatore, i dettagli

Emergono delle novità importanti relative alla scelta della Federazione che ha deciso di promuovere l’ex calciatore, che è stato protagonista da calciatore della propria Nazionale.

Nell’ultimo periodo si è diviso e dopo aver smesso con il calcio giocato ha iniziato a studiare per trovare una collocazione da dirigente. Le occasioni non gli sono mancate anche se alla fine ha deciso di svolgere il corso a Coverciano da allenatore.

Adesso ha ricevuto la prima proposta ufficiale con i dirigenti che hanno deciso di nominare come nuovo allenatore della Serbia Under 21 Kolarov.

Kolarov nuovo allenatore della Serbia Under 21

Secondo le ultime notizie di calciomercato, domani arriverà l’ufficialità relativa alla firma di Kolarov che è pronto ad intraprendere la carriera da allenatore. L’ex terzino, che in Italia ha giocato alla Lazio, Roma ed Inter, dopo aver archiviato l’esperienza da direttore sportivo, ha deciso di accettare la proposta per diventare ct della Serbia Under 21.

Occasione importante per l’ex difenore che domani sarà presentato ufficialmente alla stampa. Avrà la possibilità di guidare la Nazionale verso gli Europei che si svolgeranno proprio in Serbia nel 2027.