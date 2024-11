Stanno comprando Gyokeres: c’è già l’accordo a 63 MLN

Grandissimo momento per il giocatore che è pronto a scrivere la storia con un altro club, perché in molti sognano Gyokeres ma ora un club è pronto a chiudere ad un prezzo scontato.

Un clamoroso colpo di scena può arrivare da un momento all’altro perché si parla di quello che può accadere con Gyokeres pronto ad una nuova avventura lasciando lo Sporting Lisbona dopo alcuni anni e dopo aver vinto tanto. Ora è pronta la grande asta che tutta Europa aspetta attorno al suo nome.

Svolta improvvisa per quello che può accadere in vista del futuro per Gyokeres che lascerà il Portogallo con un accordo ricco per un nuovo club. Il giocatore che a suon di gol sta mettendo in ginocchio anche avversari in Europa è pronto a cambiare maglia.

Uno dei migliori attaccanti del momento degli ultimi anni ad un prezzo scontato. E’ questo il clamoroso scenario che si può aprire per il bomber Gyokeres pronto ad una nuova avventura. Perché lo Sporting Lisbona e il giocatore sono pronti a dirsi addio e c’è un patto tra loro.

Calciomercato: accordo per Gyokeres, c’è lo sconto

Viktor Gyokeres può lasciare lo Sporting ad una cifra accessibili a tutti i migliori club del mondo. Infatti, si preveda una grande asta per il giocatore che è pronto ad andare via una volta e per tutte in vista del prossimo anno. L’estate del 2025 sarà quella giusta per una nuova avventura.

Continuando a segnare sta attirando sempre di più l’attenzione dei migliori club e adesso ci sono alcuni pronto al grosso investimento. Si parlava di una clausola rescissoria da 100 milioni di euro per lui, ma è per molto meno, invece, che alla fine Gyokeres lascerà lo Sporting Lisbona.

Secondo le ultime notizie che arrivano dall’Inghilterra con il Telegraph, viene spiegato che alla fine Gyokeres può firmare con una nuova squadra per 63 milioni di sterline durante la prossima estate.

L’indiscrezione confermata dagli inglesi accende quindi il mercato attorno al giocatore. Perché Gyokeres può partire a prezzo di saldo e ora ci sono due club su tutti che vogliono provare a prenderlo e bloccarlo. Stiamo parlando del Chelsea e del Manchester United.

Entrambe le società inglesi cercano di convincere il giocatore con un maxi stipendio che può svoltare per sempre la sua carriera e vita personale.