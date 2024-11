Roma, tempo scaduto per Juric: già scelto il sostituto

Il continuo tirare la corda fa correre il rischio che prima o poi questa possa spezzarsi, ed è esattamente quello che sta succedendo a Roma.

Stando alle ultime notizie, infatti, Ivan Juric potrebbe presto essere sollevato dal suo incarico di allenatore della prima squadra, anche perché il pareggio di Bruxelles in Europa League contro l’Union Saint-Gillois potrebbe aver segnato la fine di un’avventura tutt’altro che positiva per il croato. Oramai il tempo per l’ex Torino sulla panchina giallorossa sembrerebbe essere segnato, ed il fatto che dalle parti di Trigoria starebbero già iniziando a sondare diversi profili per sostituirlo non può fare altro che confermarlo.

Trasferta amara per Juric, tempo scaduto: esonero deciso

Per la seconda volta dall’inizio della stagione la Roma potrebbe cambiare allenatore. I Friedkin speravano che Ivan Juric potesse dare la giusta scossa all’ambiente giallorosso, ma con l’allenatore croato i risultati sono addirittura andati peggiorando, con la dirigenza che forse qualche responsabilità a questo punto la ha, più di chi siede in panchina.

In questi casi, però, a pagare è sempre il tecnico, ed è per questo che da qui alle prossime ore si potrebbe sapere e capire di più sul futuro alla Roma di Ivan Juric. Il pareggio in Europa League contro l’Union Saint-Gillois potrebbe essere il capolinea di un’esperienza tutt’altro che positiva, forse la peggiore della sua carriera, ma mai il croato si sarebbe aspettato di ritrovarsi a lavorare in una situazione complicata (e delicata) come quella giallorossa. Ovviamente la dirigenza potrebbe stupire tutti continuando con l’ex Torino fino a data da destinarsi, ma oramai il tutto sembrerebbe essere segnato.

Stando alle ultime notizie, infatti, salvo comunicazioni anticipate, Ivan Juric dovrebbe continuare ad essere l’allenatore della Roma, con la prossima partita di campionato, quella in programma domenica contro il Bologna, che rappresenterà essere davvero il crocevia della sua esperienza e della stagione giallorossa, perché entrambe le parti, squadra ed allenatore, non hanno altra possibilità che la vittoria.

La Roma e la scelta sul sostituto di Juric

Cambiare due volte allenatore a pochi mesi dall’inizio della stagione può significare solo una cosa: la Roma ha fatto una programmazione pessima. Ovvio, ci sono di mezzo anche le colpe delle parti in causa, ma non potrebbe essere altrimenti.

Considerato il momento economico e societario che sta attraversando, sorge a questo punto spontaneo domandarsi chi potrebbe prendere il posto di Juric a Roma. Nel corso di questi giorni si è fatto il nome dell’ex CT della Nazionale italiana e saudita Roberto Mancini, ma i colleghi di TMW hanno anche riproposto il nome di Claudio Ranieri, che per la “sua” Roma rivaluterebbe il ritiro tornando addirittura gratis, oltre a quello di Daniele De Rossi, che in caso di esonero sembrerebbe essere la soluzione migliore, anche se sarebbe tutto da valutare considerato il modo in cui si sono lasciate le parti. Staremo a vedere.