Milan, colpo da Champions: scelto il sostituto di Theo Hernandez

Il Milan può pensare di chiudere nuovi acquisti in vista del futuro e ci sono diversi nomi nel mirino che piacciono per sostituire grandi calciatori come anche Theo Hernandez.

Il club rossonero in questo momento sta pensando a costruire un nuovo progetto e la società ha deciso di puntare su Paulo Fonseca che valuta diversi nomi per il futuro insieme alla società per tenere sempre un Milan di alto livello. Intanto, nessuno è considerato indispensabile e tutti possono andar via anche da un momento all’altro.

Ora anche i giocatori considerati sempre punti fermi come Theo Hernandez possono lasciare il Milan e ci sono novità importanti che arrivano e riguardano quella che può essere la prossima scelta del club che può pensare di fare cassa e valutare nuovi nomi.

Proprio dalla Champions League può arrivare un grande colpo per il Milan che sta osservando alcuni giocatori che possono tornare utili per ottenere risultati già subito e anche in avanti. Adesso ci sono importanti notizie che riguardano proprio un giocatore che può tornare utile al club in caso dovesse andare via Theo.

Calciomercato Milan: trovato il sostituto di Theo

Ci sono importanti notizie che riguardano ora quello che può essere il futuro di Theo Hernandez che ha un contratto in scadenza nel 2026 e che può anche non trovare un accordo per il rinnovo. Il giocatore può pensare di lasciare per una ricca offerta e il club rossonero se dovesse trovare il sostituto potrà lasciarlo andare.

Adesso il Milan può pensare di puntare su un nuovo giocatore per la corsa mancina e tra i nomi che sono seguiti c’è anche Vanderson che sta seriamente impressionando i tanti club che lo seguono perché sia in campionato che in Champions League con il Monaco si sta consacrando e occhio a quello che può accadere in futuro.

Perché il Milan valuta seriamente di poter provare il colpo Vanderson se dovesse lasciare andare Theo Hernandez. L’esterno di spinta brasiliano capace di giocare sia a destra che a sinistra può seriamente prendere il posto del francese per il futuro.

Ora Vanderson però vanta l’interesse di grandissimi club e per il Milan non sarà facile, anche se lui stesso ha ammesso di amare il campionato italiano e che ci vorrebbe giocare un giorno, dicendo anche di averlo seguito anche in passato quando giocavano altri brasiliani come Kaka con la maglia rossonera.