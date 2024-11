Via dall’Arabia Saudita: occasione Neymar, svelata la prossima squadra

Esperienza da dimenticare per Neymar in Arabia Saudita. Un bagno di sangue, sotto il punto di vista economico, per l’Al-Hilal che non ha mai avuto a disposizione il brasiliano.

Dopo il trasferimento in Arabia Saudita, costato 90 milioni che sono finiti nelle casse del Psg, Neymar ha avuto più infortuni che presenze in campo. Nonostante l’esordio convincente, con un gol nella sfida contro il Nassaji, il campione ha subito un brutto infortunio con la Nazionale brasiliana, riportando la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco.

La stagione 2023-2024 si è conclusa con soli 5 presenze all’attivo e uno stipendio da 100 milioni di euro. A distanza di un anno dall’ultima volta, è tornato in campo lo scorso 21 ottobre giocando per appena 25 minuti.

Adesso un altro stop, con Neymar che dovrà stare fermo ai box per almeno un altro mese. Una situazione al limite per la società araba che è pronta a mandare via il calciatore.

Situazione insostenibile anche per gli sceicchi che si sono stancati di Neymar. Il talento brasiliano, infatti, dopo il ritorno in campo ha subito un altro infortunio.

Nella sua seconda partita stagionale, si è fermato a causa di un problema musoclare alla coscia. Le condizioni destano non poca preoccupazione con Neymar che adesso dovrà valutare attentamente le sue condizioni.

Rischia, infatti, di restare fermo ai box per un altro mese. Una storia incredibile quella del calciatore che non ha mai trovato spazio nel campionato arabo visto che è sempre stato colpito da questi infortuni che hanno pregiudicato il suo rendimento.

Per l’Al Hilal un investimento a vuoto, visto che in campo Neymar non ha rispettato le attese. Adesso si cerca una soluzione che possa accontentare le parti, con un addio anticipato che può far felice la società araba.

Quale futuro per Neymar?

Ci sono poche possibilità per il calciatore che ha perso anche l’attenzione da parte delle principali squadre europee.

Le condizioni fisiche del ragazzo sono precarie ed è per questo che nessun club intende fare un investimento così oneroso per prendere il calciatore che se vuole tornare in Europa dovrà necessarimanete abbassarsi lo stipendio.

Quale squadra può prendere il talento brasiliano?

Tutto dipenderà anche dai costi e dalle intenzioni di Neymar che sembra aver detto addio al calcio che conta visto che è ormai fermo da parecchio tempo. Difficile immagine un futuro in Europa per Neymar che eventualmente può pensare di far ritorno in Brasile, magari al Santos club con il quale è cresciuto.

L’Al Hilal scarica Neymar, adesso puntano su CR7

Secondo le ultime notizie di mercato, riportate da Action Ma3 Waleed, c’è la volontà da parte dell’Al-Hilal di interrompere il rapporto con Neymar. Il club arabo, stufo dei continui infortuni del campione brasiliano, vuole chiudere in anticipo il contratto del giocatore che potrebbe decidere di tornare in Europa o in Sudamerica.

Intanto, per sostituire Neymar la dirigenza valuta la possibilità di strappare all’Al Nassr Cristiano Ronaldo che potrebbe firmare con l’Al-Hilal e proseguire la sua esperienza nella Saudi Pro League.