Infortunio in Champions: nerazzurri nei guai, svelate le condizioni

Infortunio in Champions League: guai per i nerazzurri, ecco i dettagli

Che problema ha avuto Kolasinac?

Secondo le prime indiscrezioni, il difensore dell’Atalanta Kolasinac ha riportato un problema muscolare. Al suo posto è entrato Kossounou con Gasperini che adesso attende aggiornamenti dallo staff medico riguardo il possibile rientro del difensore bosniaco che con molta probabilità sarà indisponibile per la sfida contro l’Udinese.

Atalanta: problemi per Gasperini, si ferma Kolasinac

Il difensore bosniaco ha riportato un problema alla parte posteriore della coscia. Per qualche secondo si è accasciato a terra prima di chiedere l’intervento dello staff medico che ha chiesto la sostituzione.

