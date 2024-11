Red Bull compra il Torino: il primo acquisto è un fuoriclasse

Clamoroso colpo di scena in Italia perché il Torino può finire nelle mani di Red Bull dopo le voci circolate nelle ultime settimane e ora occhio alla decisione definitiva.

Non si compra un club da un giorno all’altro, il processo è sempre molto lungo anche se dall’altra parte c’è un investitore molto ricco capace di mettere subito i soldi sul tavolo. La trattativa per comprare un club non è mai facile, nemmeno per Red Bull che sa bene come muoversi.

Perché la potentissima multinazionale austriaca ha già fatto vedere di essere capace di lasciare il segno nel mondo del calcio facendo grossi investimenti in Europa e non solo comprando diverse squadre di calcio da poter gestire. Adesso vuole arrivare anche in Italia e proprio nelle ultime settimane il marchio Red Bull è stato accostato al Torino.

Nella città di Torino il club dei granata non vive un bel momento storico, perché Cairo è il presidente da molti anni e da diverso tempo ormai è fortemente contestato per la gestione della società con la squadra che non riesce ad ottenere più grandi risultati e in più continua a vendere tutti i pupilli.

Ora, dopo un buon inizio di campionato, la squadra si ritrova con un 10 posto con 14 punti e la prossima ci sarà il Derby contro la Juve prima della sosta che se dovesse portare alla sesta sconfitta in campionato lancerebbe un allarme forte.

Calciomercato: Red Bull compra il Torino, la mossa

I tifosi del Torino sperano che Cairo venda la società e Red Bull è il nome uscito fuori in questi giorni che può fare la differenza e portare al definitivo salto di qualità tanto atteso dalla piazza.

Ora anche in America parlano del Torino che non è più quello storico di una volta che ricordava addirittura il Barcellona e chi può riportarlo a quel livello può essere proprio Red Bull se dovesse decidere di comprare il club italiano.

Ad oggi non ci sono conferme ufficiali, ma degli approcci ci sono stati e i prossimi mesi saranno decisivi per capire se l’operazione si potrà concludere in maniera positiva. Red Bull può comprare il Torino e a quel punto poi ci sarebbe il calciomercato che può far sognare i tifosi.

Non è da escludere che se Red Bull dovesse comprare il Torino possa decidere di fare subito un colpo ad effetto andando a prendere grandi campioni come Salah o altri giocatori che sono nella lista scadenza di contratto nel 2025. Sarà Klopp a gestire il lato calcistico di Red Bull da questi mesi in poi.