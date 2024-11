Fiorentina: stanno prendendo Moise Kean, attivata la clausola

La Fiorentina rischia di perdere Moise Kean? Arriva la svolta a sorpresa grazie ad una clausola, ecco tutti i dettagli.

La scommessa Moise Kean, in questo momento, è stata vinta dalla Fiorentina che sembra aver risolto i problemi offensivi che si sono venuti a creare dopo l’addio di Dusan Vlahovic.

L’avvento dell’attaccante scuola Juventus, infatti, accolto con scetticismo dalla piazza, si è rivelato decisivo per Palladino che sin da subito ha mostrato fiducia nei confronti del calciatore che con la maglia viola sta ritrovando la giusta continuità.

Per gennaio, però, spunta la voce relativa alla clausola di Moise Kean: ecco tutti i dettagli svelati da Firenze Viola.

Protagonista di un ottimo avvio di stagione, Moise Kean si sta rivelando l’uomo in più di questa Fiorentina che è una delle sorprese del campionato. A soli tre punti di distanza dal primo posto in classifica, i viola sono in crescita e sognano in grande in vista del futuro.

Uomo copertina di questa squadra, senza ombra di dubbio, Moise Kean ha nel contratto una clausola rescissoria. I tifosi viola temono, adesso, di perdere l’attaccante che è in uno stato di forma davvero straordinario.

Calciomercato: addio Moise Kean, lo prendono con la clausola

Il trasferimento alla Fiorentina ha aiutato Moise Kean che ha ritrovato la fiducia dopo alcune stagioni in chiaro scuro con la maglia della Juventus.

Infatti, lo scorso anno non ha messo a segno nessuna rete con i bianconeri che in estate hanno deciso di cedere alla Fiorentina Kean.

Con la maglia viola sta trovando la giusta continuità e adesso è pronto a stupire anche in Nazionale. Intanto, arrivano degli aggiornamenti relativi al futuro dell’attaccante che ha una clausola nel contratto con la Fiorentina.

Nel contratto che lega il calciatore ai viola, è presente una clausola che può essere esercitata da qualunque società sia italiana che straniera. Le squadre che vorranno prendere Moise Kean dalla Fiorentina dovranno pagare 52 milioni di euro.

Fiorentina: addio Kean?

I numeri di questo avvio di stagione sono positivi per Kean che ha ritrovato fiducia con la maglia della Fiorentina. Finalmente i viola, dopo un lungo inseguimento, hanno trovato un attaccante capace di sostituire Dusan Vlahovic.

La speranza dei tifosi è che questo legame fra Kean e la Fiorentina possa proseguire per i prossimi anni, nonostante la presenza della clausola rescissoria.