Esonero dopo l’Europa: scelta fatta su Juric, il sostituto

La situazione di Ivan Juric e in casa Roma, resta complessa. Così complessa che tutto verrà deciso giovedì, dopo l’Europa League.

Ad annunciare il futuro è Sky Sport, attraverso la rivelazione di Gianluca Di Marzio che svela le ultime notizie legate al futuro di Juric, che potrebbe essere esonerato dalla Roma. In Capitale c’è aria tesa e nella stessa aria si respira quella del cambiamento.

Il cambiamento porterebbe all’esonero di Ivan Juric, tecnico croato che potrebbe portare la Roma a cambiare guida tecnica per la seconda volta. Potrebbe succedere in questo giovedì quando la Roma, scendendo in campo contro L’Union Saint-Gillois in Europa League, potrebbe trovarsi di fronte all’ultima partita con Juric allenatore del club capitolino.

Esonero Juric: la Roma ha fatto una scelta in vista di giovedì

La Roma sta preparando a Trigoria quella che è la sfida della quarta giornata di Europa League, competizione alla quale tiene il club capitolino considerando i trascorsi storici recenti e che hanno visto la Roma terminare il percorso alle semifinali nella stagione scorsa, caduta solo contro il Bayer Leverkusen, mentre con Mourinho era arrivata addirittura una finale, persa poi sui rigori contro il Siviglia.

Vuole rilanciarsi il club capitolino e vorrebbe rilanciare la Roma Ivan Juric, allenatore finito al centro dei rumors sul suo licenziamento, proprio a causa degli scarsi risultati ottenuti fino a questo momento.

Ma occhio perché Gianluca Di Marzio svela che, nonostante la sconfitta in campionato contro il suo ex Hellas Verona al Bentegodi, Ivan Juric continua a godere della fiducia della propria società. La stessa Roma conferma dunque lui in panchina, è da capire però poi se le cose cambieranno o meno al termine del match, già nella serata di giovedì.

Roma, Europa e poi esonero: chi sostituisce Juric?

L’interrogativo a Trigoria porta sempre alla stessa risposta: sostituire Juric con un grande nome, è impossibile. Perché sì, mandare via Juric per dare uno scossone all’ambiente può risultare giusto, ma poi chi arriva a sistemare le cose?

Lo si è visto col Napoli nel corso del campionato scorso, prima con Mazzarri e poi con Calzona, mentre Conte decise di prendersi il tempo che serviva. Dunque, né Allegri né altri grandi nomi, ma la situazione va comunque salvata. E tra i nomi spunta chi la salvezza la riesce quasi sempre ad ottenere. Perché addirittura in Capitale temono il tracollo, a causa delle diverse sconfitte arrivate a Roma. E quindi il nome di Davide Ballardini è finito, secondo i bookmakers, tra i più possibile per l’approdo in Capitale.

C’è una seconda ipotesi oltre Ballardini: niente De Rossi, ma è un ritorno

C’è una seconda ipotesi, sulla quale sperano i tifosi romanisti. De Rossi nonostante gli accordi contrattuali, difficilmente tornerà, ma occhio al sogno per i tifosi della Roma: Claudio Ranieri, per fare da collante ad ambiente e squadra. Toccando le giuste corde, per un vero e proprio “ultimo ballo” insieme. Sarebbe poetico, romantico. Sarebbe possibile, considerando il legame di Ranieri con Roma e la Roma.