Dramma in campo, calciatore morto in diretta: immagini da brividi

Lutto nel mondo del calcio perché un vero dramma è accaduto nelle ultime ore che ha sconvolto lo sport ei n particolare i tanti appassionati di calcio in Sud America.

Una situazione davvero incredibile quella che è accaduta perché nessuno si sarebbe mai immaginato di vedere e vivere tutto questo. Un momento di grande choc quando in campo un calciatore è morto e per questo motivo ora si sta vivendo una situazione di grande lutto per l’intero paese.

Davvero una terribile notizia quella che è stata annunciata dal club di appartenenza che ha perso il proprio giocatore in campo morto per un motivo incredibile. Una vicenda che lascia tutti sotto choc nel mondo del calcio sudamericano e non solo, perché ci sono delle importanti notizie che arrivano in merito a quello che è stato annunciato.

Lutto in campo, il calciatore è morto per un fulmine

Davvero surreale quello che è accaduto in queste ore perché è una tragedia che lascia davvero tutti sotto choc e per questo motivo che ora si vive un momento di lutto per il suo club e non solo. Perché il mondo del calcio ha perso un calciatore morto in queste ore.

Momenti di rande panico per quello che è accaduto in campo quando il giocatore si è accasciato al suolo e ha perso la vita. Perché c’è stato un vero dramma che ha portato alla scomparsa del giocatore che non è riuscito più a rialzarsi dopo quello che è accaduto.

Incredibile situazione che ha portato ad attimi di grande terrore quando un fulmine ha colpito un giocatore in campo e tutta la squadra si è accasciata al suolo. Di botto dopo che il potente fulmine ha colpito il terreno di gioco che sono tutti caduti a terra privi di sensi per un attimo i giocatori che si trovavano in quella zona.

Alla fine però sono tutti riusciti a rialzarsi dopo qualche secondo a fatica, tranne uno. Perché il fulmine ha colpito un giocatore che è morto all’instante dopo essere rimasto folgorato. Un vero dramma su un campo di calcio in Perù nella città di Huancayo, dove si stava giocando la partita tra Juventud Bellavista e Familia Chocca.

Una tragedia davvero improvvisa quando il match si è dovuto interrompere perché un fulmine ha colpito e ucciso il difensore 39enne Jose Hugo de la Cruz Mesa. Non c’è stato più nulla da fare per lui, mentre per gli altri che hanno perso i sensi al momento dell’impatto del fulmine sul terreno di gioco, alcuni sono in gravi condizioni per ustioni.