David in Serie A: il presidente non ha dubbi, l’annuncio

Un momento che dire magico forse è riduttivo per quello che sta facendo Jonathan David con il Lille anche in questa stagione che a suon di gol trascina il club e accende il calciomercato.

Una stagione davvero incredibile quella che sta portando avanti Jonathan David, l’ennesima con la maglia del Lille e sembra anche essere l’ultima. Perché il calciatore è in scadenza di contratto nel 2025 e in molti vogliono approfittare di questa grande occasione per prenderlo a zero.

Infatti, ora ci sono delle importanti notizie di mercato che riguardano proprio quello che sarà il futuro dell’attaccante canadese che piace a molti club e anche in Italia è seguito davvero in maniera concreta da alcune squadre che vogliono sfruttare l’occasione. Prendere David a zero potrebbe essere uno di quei colpi migliori di sempre e per questo che si lavora.

Bisognerà però lavorare senza sosta visto che in qualsiasi momento potrebbe spuntare fuori una grande squadra europea e convincere David al trasferimento. Le prossime settimane saranno già decisive visto che il giocatore può firmare già a gennaio per una nuova squadra un pre contratto per passare poi a zero in estate nel nuovo club.

Calciomercato: comprano David a zero

Jonathan David è pronto al grande trasferimento che tanto aspettava in Serie A, dove in Italia ha attirato il grande interesse delle migliori squadre del campionato. Ora c’è chi davvero vuole provare a definire tutto in pochissimo tempo ma arriva anche l’annuncio ufficiale del presidente.

Un vero colpo di scena quello che riguarda ora il futuro di Jonathan David, attaccante del Lille che in stagione ha messo a segno 12 gol in 17 partite tra campionato e Champions League. Ora anche in Europa sta trascinando la squadra e proprio nelle ultime due giornate di Champions è stato decisivo con i suoi gol nelle vittorie a sorpresa contro Real Madrid e Atletico Madrid.

In Premier League stanno iniziando seriamente a considerare di affondare il colpo e comprare David provando a beffare i club di Serie A, dove Juventus, Inter e Milan faranno di tutto per portarlo in Italia.

Al momento però c’è un annuncio ufficiale di Alessandro Barnaba, proprietario del Lille, che ha confermato il grande interesse che c’è in giro per David ma ha svelato di volerlo tenere ancora con lui in Francia. Vedremo se riuscirà in questa grande impresa.