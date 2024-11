Colpo scudetto in Serie A, stanno comprando Zhegrova

Ora fa sul serio perché un club di Serie A vuole continuare a vincere e ci ha preso gusto, ora si sogna in grande e vuole ottenere un grande risultato storico in Italia.

I numeri parlano chiaro e dimostrano che questo colpo può farlo oggi il club italiano che continua a crescere ogni anno sempre di più e dimostrare di essere una grande società. Il club ha costruito qualcosa di incredibile con il suo allenatore che ora vive un momento magico e la società vuole accontentarlo con un grande colpo come Zhegrova.

Nell’ultima sessione di calciomercato sono andati via nomi importanti, eppure non si è persa la forza e la struttura del club, ma ora la società ha investito su altri nomi di grande qualità e spessore che continuano a crescere e dimostrare di essere top. Per questo motivo non ha intenzione di fermarsi il progetto del club che fa sul serio e punta Zhegrova.

Lotterà per lo scudetto il club che ha intenzione di rinforzarsi e già a gennaio potrebbe arrivare un altro grande acquisto. Perché oggi la società può andare a comprare un nuovo attaccante per rinforzare quella zona di campo con il nome di Zhegrova del Lille finito nel mirino.

Calciomercato Serie A: colpo scudetto con Zhegrova

Occhio quindi a quella che può essere la grande mossa dell’Atalanta che vuole comprare nel 2025 un nuovo giocatore che può essere quello che può permettere al club di fare il salto di qualità definitivo con Zhegrova.

Secondo le ultime notizie di mercato, infatti, ci sono novità importanti che arrivano e che riguardano proprio il prossimo passo che può andare a fare il club piazzando un altro grande colpo. L’obiettivo principale in attacco è il kosovaro Edon Zhegrova del Lille che è in scadenza di contratto nel 2026 e costa 25 milioni di euro.

Si tratta di uno dei migliori esterni ad oggi in Europa e occhio al grande colpo che può quindi piazzare l’Atalanta prendendo Zhegrova nel 2025, da capire se aspetterà la prossima estate o proverà ad anticipare il colpo e la concorrenza già a gennaio.

Perché su Zhegrova c’è l’interesse di tanti club e in Italia piace soprattutto a Juventus e Roma, ma ora l’Atalanta vuole convincerlo e prenderlo per migliorare sempre di più l zona offensiva con nuovi innesti.

Le prossime settimane saranno già decisive perché Zhegrova piace all’Atalanta e apre al trasferimento in Serie A per il prossimo anno