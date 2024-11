Champions League, chiesto il rinvio della partita: la decisione

Surreale quello che è accaduto nelle ultime ore, una vera tragedia che spinge il club a voler fermare tutto e rinviare la partita di Champions League.

La situazione adesso sembra essere davvero difficile da contenere, perché quando ci sono vicende simili sembra anche difficile riuscire a parlare di calcio, sport o altro. Non c’è argomento che tenga dopo quello che è accaduto e per questo motivo è stato chiesto il rinvio della partita di Champions.

E’ giusto che anche il mondo del calcio si fermi in momenti critici come questi. Proprio per questo motivo che è stato chiesto il rinvio della partita di Champions League. Ora però la decisione è già stata presa a riguardo per le prossime ore.

Rinvio Champions League, la decisione dopo la tragedia

Una catastrofe che ha colpito l’Europa e in particolare la Spagna, perché quella che è stata una delle alluvioni più imponenti di sempre nel nostro Continente ha stravolto le vite di tantissime persone e messo sotto choc non solo l’intero paese spagnolo.

In Spagna il mondo del calcio si è fermato tra Coppa e campionato in questi giorni dopo quello che è accaduto soprattutto a Valencia, con un’alluvione senza precedenti (la Dana) che ha spezzato oltre 220 vite al momento a causa di una fortissima e violenta alluvione che ha allagato una città intera.

Grossa paura anche a Barcellona in queste ore perché anche l’altra città spagnola è stata colpita sempre in maniera grave ma per molte meno ore e per questo si è evitato un altro disastro. E’ comunque scattata l’allerta rossa in città visto che tutte le strade si sono allagate e l’aeroporto è stato bloccato.

Anche i calciatori stessi sono usciti allo scoperto come Lewandowski che si è ritrovato la casa allagata e sui social si è sfogato ‘come si può giocare in queste condizioni?’. Un messaggio di solidarietà quello dell’attaccante polacco per tutte le persone che stanno vivendo momenti critici.

Al momento però la Uefa fa sapere che non ha preso in considerazione nessun rinvio delle partite di Champions League, nemmeno quelle delle squadre spagnole e per questo motivo si è creata comunque della polemica in quelli che sono giorni davvero tristi per il paese spagnolo.

La decisione sembra ormai presa e tutte le squadre coinvolte in Europa anche della Spagna dovranno scendere in campo secondo la Uefa.