Serie A, torna Paulo Sousa dopo l’esonero: pagano la clausola

Paulo Sousa torna in Serie A: il calcio italiano si appresta a vedere il ritorno del tecnico portoghese che è pronto a una nuova avventura.

L’allenatore portoghese è in Arabia Saudita in questo momento ma accetterebbe di buon grado il ritorno in Serie A se dovesse arrivare una chiamata di alto livello. Dopo l’avventura negativa sulla panchina della Salernitana, per colpe non del tutto sue, Sousa ha deciso di lasciare per un po’ il calcio europeo e accettare la ricca offerta proveniente dal mondo arabo per avere a disposizione un nuovo tassello da spuntare nel curriculum.

In Serie A si sta vivendo un momento molto complesso con alcuni allenatori che può portare all’esonero immediato e all’accordo con Paulo Sousa.

Esonero in Serie A: pronto Paulo Sousa

La Serie A è entrata nel momento determinante della stagione, con tanti cambiamenti che possono avvenire nel giro di pochi giorni: ci sono molti allenatori a rischio esonero.

Ogni allenatore definisce il suo tempo e la sua importanza in una squadra in base ai risultati. E in Serie A questa regola è molto ben applicata da tutte le società che non perdono tempo e mettono a rischio esonero ogni allenatore che non riesca a incidere nel breve periodo.

Secondo le ultime notizie che riguardano la Serie A, è pronto un nuovo esonero nel calcio italiano: la società ha avuto contatti con Paulo Sousa.

Paulo Sousa torna in Serie A: pronto il contratto

La Roma pensa a Paulo Sousa per sostituire Ivan Juric. L’allenatore croato non è minimamente riuscito a incidere da quando si è accomodato sulla panchina dei giallorossi e i risultati parlano chiaro. La sconfitta contro il Verona è la ciliegina – andata a male – sulla torta che porta alla nuova rottura totale e definitiva con l’ambiente giallorosso.

I Friedkin ora pensano all’esonero di Ivan Juric per ridare forza a una squadra che non riesce a essere costante né negli atteggiamenti né, tantomeno, nei risultati. E al posto di Juric si pensa a Paulo Sousa sulla panchina della Roma. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, la volontà dei giallorossi è quella di dare alla squadra un allenatore di campo, che riesca ad allenare bene al rosa per migliorarla.

Ci sono già stati dei contatti tra la Roma e Paulo Sousa che avrebbe dato il suo assenso al ritorno in Serie A. Ma ci sono anche altre idee per la panchina della Roma.

La Roma paga la clausola di Paulo Sousa

Per portare Paulo Sousa alla Roma i Friedkin devono pagare una clausola e liberarlo dallo Shabab Al-Ahli e per questo motivo non si è ancora proceduto definitivamente all’accordo. La proprietà ci sta pensando perché pagare la clausola per un allenatore significherebbe, poi, dargli fiducia per almeno una stagione e mezza, senza calcolare minimamente la possibilità di addio a contratto in corso.

La Roma è in un momento tremendo e non trova via d’uscita. La situazione è ancora molto complicata e il rischio è quello di perdere ulteriori certezze in vista del futuro.