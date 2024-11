Juve, scoppia la lite: c’entrano Thiago Motta e un nuovo acquisto

Momento di grande tensione in casa Juventus di Thiago Motta per quello che è il momento attuale della squadra che ha vinto l’ultima partita di campionato ma continua a non convincere in molti.

Il club bianconero si ritrova a 21 punti in questo momento a -4 dalla prima posizione ma in piena lotta per la zona Champions con altre squadre. Perché sono tutti in pochissimi punti e ora si cerca di capire come si possa iniziare ad avere una maggiore continuità di risultati dopo un periodo iniziale non facile per la Juve.

In questo momento la Juventus ha più pareggi (6) che vittorie (5) e, anche se è l’unica squadra in campionato a non aver mai perso, non si ritrova tra le prime 4 posizioni visto che altre sono riuscite a fare meglio dal punto di vista dei punti in classifica di Serie A, ma anche in altro.

Perché continua ad essere sotto gli occhi di tutti il grande rendimento di alcune squadre in Italia che riescono ad esporre un bel gioco che a differenza di quello della Juve non convince in questo momento. Tanti i milioni investiti eppure la squadra di Thiago Motta continua a fare fatica nella ricerca dei risultati con continuità con vittorie, gol e bel gioco come ci si aspettava.

Juventus, bocciati Thiago Motta e un nuovo acquisto

Ora serve continuità di gioco e risultati e la Juve di Thiago Motta deve iniziare ad ingranare se vuole evitare le continue polemiche che possono portare ad una situazione non facile da dover poi gestire all’interno ma anche all’esterno per ciò che accade.

Duro attacco durante la trasmissione Pressing su Canale 5 del noto giornalista Sandro Sabatini che ha difeso il grande lavoro fatto da Max Allegri negli anni passati alla Juventus e paragonandolo a quello attuale di Thiago Motta.

Il giornalista ha voluto far notare che ad oggi la Juve non può aver nessun paragone con quella del passato di Allegri che ha vinto di tutto in Italia e raggiunto anche due finali di Champions League, visto che oggi non è padrona del campionato pur avendo speso tanto sul mercato.

Inoltre, oltre alle critiche a Thiago Motta sono arrivate le stesse anche a Cristiano Giuntoli e il mercato fatto, con i 50 milioni spesi per Douglas Luiz ritenuti davvero eccessivi con il giornalista che ha ‘litigato’ con altri colleghi in studio che la pensavano diversamente.