Inter, Inzaghi snobba il Napoli: messaggio per la sfida scudetto

L’Inter vince di misura contro il Venezia e si porta a -1 dal Napoli a pochi giorni dalla sfida scudetto che si giocherà proprio contro la squadra di Antonio Conte nel prossimo turno di Serie A.

Eppure, al momento non sembra sentire la pressione e la partita Simone Inzaghi che sa bene che è la sua squadra la favorita per la vittoria finale del titolo. Perché l’Inter è una grande squadra strutturata che deve difendere il titolo stravinto lo scorso anno. Adesso però ci sarà anche un’altra sfida molto importante, sempre a San Siro che giocherà la squadra nerazzurra.

Perché si scende in campo con la tanto attesa Uefa Champions League e ci sarà l’Arsenal come prossimo avversario. Occhio a quello che può accadere con dei segnali molto importanti dati proprio da Inzaghi nella sfida di campionato contro il Venezia, perché il tecnico non ha fatto turnover e scelto i migliori, con una possibilità che si apre quindi per un cambio di qualche giocatore proprio nella gara di Champions.

Inter, le parole di Simone Inzaghi sul Napoli

Ci sono delle importanti notizie che sono arrivate proprio dall’ultimo turno di campionato dove l’Inter ha affrontato il Venezia con i suoi uomini migliori e la formazione tipo, eccetto Calhanoglu che però ha recuperato e ha giocato una parte di gara. Ora i segnali per la prossima sfida di campionato contro il Napoli sembrano ormai chiari da parte di Inzaghi.

L’allenatore dell’Inter vuole affidarsi proprio ai suoi uomini migliori per la prossima sfida di campionato contro il Napoli e per questo ha scelto di considerare questo tipo di opzione con un leggero turnover che ci sarà poi in Champions con l’Arsenal.

Eppure, proprio Inzaghi a fine partita dopo la gara vinta nell’ultimo turno contro il Venezia non ha preso in considerazione la possibilità di pensare al Napoli già, perché in questo momento ci sarà l’Arsenal come prossima avversario e lo stesso allenatore ha detto che la squadra dovrà concentrarsi per questa partita e non c’è tempo di pensare già al Napoli.

Inoltre, secondo Inzaghi la partita Inter – Napoli non sarà la svolta per la sfida scudetto in Serie A e che è ancora troppo presto per poter parlare di questo tipo di partite che possono essere decisive per una stagione intera quando mancano tanti mesi.