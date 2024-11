Hanno convinto Mancini: torna ad allenare in Italia subito

Situazione non facile in questo momento per un club che è pronto a cambiare allenatore e Roberto Mancini può essere il sostituto giusto da annunciare nelle prossime ore.

Ci sono adesso maggiori conferme in merito a quello che può accadere per un club in Italia che pensa di dare un segnale al progetto e all’ambiente dopo i risultati recenti che sono accaduti. Occhio quindi a quella che potrebbe essere la notizia in merito ad un clamoroso ritorno di Roberto Mancini di nuovo in panchina in Italia.

L’ex ct della Nazionale ha concluso da pochi giorni la sua avventura da commissario tecnico dell’Arabia Saudita a causa di alcuni problemi interni e con tutto l’ambiente nati dopo le ultime partite di qualificazione ai Mondiali. Adesso ci sono aggiornamenti però su questa vicenda che tiene banco e rischia di portare di nuovo Mancini ad allenare in Italia.

Mancini può firmare da subito un nuovo progetto e tornare ad allenare un club, perché adesso ci sono novità in merito proprio a questo cambio che sarebbe stato annunciato e che diventa decisivo per vedere nuovamente in Italia l’allenatore che da un po’ di tempo aveva scelto di restare solo nel giro della Nazionale.

Calciomercato: Roberto Mancini torna ad allenare un club

Ora potrebbe esserci una novità molto importante che riguarda proprio la decisione che avrebbe preso il club per dare una svolta al progetto cambiando allenatore e puntando su Roberto Mancini che aspetta la giusta chiamata per rimettersi in gioco nel quotidiano con un club, soprattutto se in Italia.

Non sta vivendo per niente un buon momento la Roma che valuta seriamente l’esonero di Ivan Juric dalla panchina e dopo De Rossi già licenziato nelle scorse settimane ora potrebbe arrivare addirittura la chiamata per Mancini.

Pare che i Friedkin stiano valutando da giorni un nuovo nome per la panchina giallorossa e tra i vari spuntati fuori ci sarebbe quello anche di Roberto Mancini secondo i colleghi di calciomercato.com.

In pole potrebbe esserci una pista straniera secondo alcune notizie in base a quello che potrebbe uscire dal database che sta consultando la Roma con l’agenzia di recreuting (Retexo). Ma secondo cm.com, non è da escludere che alla fine possa arrivare la chiamata per Mancini e Ranieri come nuovo allenatore della Roma.

Sembrano totalmente da scartare, invece, Allegri e il ritorno di Daniele De Rossi a Roma.