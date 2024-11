Fiorentina, ansia Gudmundsson: arriva un’altra brutta notizia

Situazione difficile quest’anno per Albert Gudmundsson che con la Fiorentina continua ad avere un momento difficile tra il processo in tribunale e gli infortuni.

4 presenze e 3 gol, ha così iniziato Albert Gudmundsson con la maglia della Fiorentina in questa stagione. Lui è uno di quei giocatori che ha dimostrato di essere davvero un’arma in più quando è in campo e per questo motivo che ora ci sono tutte le luci dei riflettori puntate su di lui nella speranza che torni il prima possibile in campo.

Al momento il giocatore è fuori perché si è fatto male a livello muscolare nei giorni scorsi e per il recupero di Gudmundsson bisognerà aspettare ancora un po’ visto che si è trattato di un infortunio più lungo del previsto.

In questo momento tutti aspettano il suo rientro, in casa Fiorentina ma anche i grandi appassionati del Fantacalcio. Ad oggi però non ci sono buone notizie per Gudmundsson che oltre all’infortunio deve sempre affrontare una situazione mentale non facile per quello che è accaduto nella sua vita privata.

Fiorentina, problema Gudmundsson: la situazione

Momento di grande tensione ora quello che riguarda questa vicenda complicata che non sembra essere finita per il talento islandese nel suo paese, ora in più c’è anche questo momento difficile legato all’infortunato e spera di tornare il prima possibile, ma il rientro di Gudmundsson non sarà in tempi brevi.

Lo scorso 10 ottobre sembrava essersi chiusa la vicenda legata all’accusa di violenza sessuale da parte di Albert Gudmundsson nei confronti di una donna in Islanda che aveva denunciato il giocatore. Secondo quanto riportato da Visir.is, però ora la Procura della Repubblica islandese ha infatti deciso di ricorrere in appello contro la sentenza per Gudmundsson.

Proprio nelle ultime ore è arrivata la notizia che riguarda la decisione presa nei confronti del giocatore. Perché il Pubblico Ministero ha deciso di ricorrere in appello contro la sentenza che vedeva Gudmundsson innocente e ora bisognerà tornare in tribunale e questo può pesare nella condizione mentale del giocatore.

Ora tutto riaperto, perché non è per niente finito questo caso Gudmundsson con la Fiorentina anche in apprensione per ciò che rischia il giocatore. Saranno ascoltati altri testimoni e potrebbe rischiare grosso il talento islandese. Tutto rimandato al 2025 quando si dovrà tornare in tribunale e nelle prossime ore sarà ufficiale il ricorso deciso contro il giocatore.