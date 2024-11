Altro esonero in Serie A, il club ha già deciso il sostituto

Ore contate per l’allenatore che rischia l’esonero dopo quello che è accaduto in queste ultime settimane, adesso il sostituto potrebbe essere già pronto per la prossima gara.

Possibile cambio allenatore in Italia con un altro esonero in arrivo che può essere decisivo per il proseguo della stagione. Perché la società ha intenzione di dare una scossa ai propri giocatori che non sembrano stiano riuscendo a seguire l’allenatore al meglio per rincorrere l’obiettivo prefissato.

Adesso un club di Serie A pensa all’esonero e ci sono diversi nomi che spuntano fuori che possono essere considerati seriamente per prendere il posto dell’attuale tecnico che ora rischia davvero grosso.

Sono diversi gli allenatori al momento che sono senza squadra e cercano una nuova occasione. Occhio a quello che può essere un colpo importante che può riportare Igor Tudor ad allenare in Serie A.

Esonero in Serie A, la scelta del club

Momento decisivo questo per uno degli allenatori in Serie A che rischiano l’esonero perché adesso ci sono importanti notizie che riguardano il cambio in panchina della squadre intenzionata a cambiare per provare a rincorrere i propri obiettivi.

L’idea del club è quella di cercare di dare una scossa a livello emotivo e non solo, per questo motivo che cercherà il nuovo allenatore per arrivare all’esonero di quello attuale e ci sono importanti notizie che riguardano quello che può accadere proprio nelle prossime ore.

Perché può arrivare già in questa giornata l’esonero dell’allenatore o aspettare ancora qualche giorno e prendere poi la decisione definitiva dopo la prossima partita e quando ci sarà la sosta Nazionali che può essere utile per approfittare di un cambio di questo tipo.

In arrivo novità importanti che riguardano il possibile ritorno in Serie A di Tudor che può approfittare della prima panchina libera in Italia per tornare nuovamente ad allenare nel nostro campionato.

Adesso ci sono delle novità davvero importanti perché nonostante il rinnovo di Pecchia col Parma di qualche giorno fa può essere in discussione la sua posizione se dovesse continuare con risultati altalenanti e discontinui.

Le prossime ore saranno decisive per capire come andrà a finire tra il Parma e Pecchia con Tudor che può essere la scelta giusta come nuovo allenatore al posto suo o di altri allenatori che ad oggi rischiano grosso in Italia visti i recenti risultati.