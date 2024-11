Tonfo Koopmeiners, bocciato da tutti: la Juve corre ai ripari

Teun Koopmeiners non è riuscito a prendersi la Juventus: le sue prestazioni non convincono ed è stato bocciato.

Il centrocampista olandese era arrivato a Torino con grandi aspettative che ora iniziano anche ad essere delle vere e proprie pressioni. Dopo due mesi con la nuova maglia, Koopmeiners non ha ancora trovato la gioia del gol ma soprattutto non sembra ancora entrato effettivamente nelle idee di gioco di Thiago Motta. L’allenatore ha provato a costruire la Juventus anche sulle sue caratteristiche ma al momento la scelta non ha pagato.

Le prestazioni di Teun Koopmeiners con la Juventus non sono sufficienti e ora iniziano a piovere le prime critiche sull’olandese.