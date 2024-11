Roma, esonero Juric: il sostituto ha già vinto lo scudetto

Guai in casa Roma perché era stato dato un ultimatum per Ivan Juric che ora sembra ad un passo dall’esonero dopo i risultati con il club giallorosso.

Possibile e clamoroso colpo di scena per la Roma che dopo l’esonero di De Rossi può licenziare anche Juric. Il tecnico croato da quando è arrivato non è riuscito ad incidere nel gioco, nei risultati e nell’ambiente che è diventato solo ancora più ‘depresso’ da un punto di vista sportivo e ora c’è il rischio che la stagione prenda una piega senza precedenti.

Il momento è complicato perché un altro risultato negativo porta la Roma a dover riflettere sull’esonero di Juric seriamente in questo momento. Il tecnico era in bilico da diverse settimane e ora non c’è più niente da discutere a quanto pare.

I Friedkin già da giorni stanno valutando nella loro lista quello che può essere il nome giusto per il nuovo allenatore della Roma dopo l’esonero di Juric e nelle prossime ore potrebbe essere già atteso un annuncio ufficiale che cambierebbe tutto ancora una volta.

Esonero Juric: la Roma sceglie un campione

Situazione difficile che sta vivendo la Roma con l’esonero di Juric che può arrivare subito. Adesso non c’è più tempo e intenzione di aspettare anche questo allenatore che ha deluso da quando è arrivato in giallorosso. Altre posizioni perse in classifica e punti che vanno via, il momento è davvero difficile per la Roma che deve cambiare ancora.

Al momento potrebbe essere più una pista straniera che quella italiana che può portare un nuovo allenatore alla Roma, ma occhio anche a quella che può essere alla fine una scelta su un tecnico che più conosce e anche bene il campionato italiano, qualcuno che ha anche già vinto nel campionato di Serie A.

Perché tra i vari nomi che sono venuti fuori ci sono stati anche quelli di Mancini, Sarri e Allegri per la Roma e dopo l’esonero di Juric uno di loro potrebbe essere scelto alla fine puntando su chi ha già fatto la storia in Italia vincendo anche un campionato.

In futuro la Roma vuole costruire qualcosa di grandioso e vincente e per questo motivo che potrebbe pensare di puntare forte su uno tra Mancini, Sarri o Allegri che sono disponibili e accetterebbero la grande sfida nella Capitale.