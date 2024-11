Milan, due acquisti subito: uno prende il posto di Theo Hernandez

Il Milan è pronto ad accontentare il suo allenatore Paulo Fonseca su cui fa tanto affidamento la società per recuperare questa stagione e ci sono diversi calciatori nel mirino da dover acquistare.

Occhio quindi a quella che può essere la mossa del club rossonero che è pronto a piazzare il colpo decisivo già a gennaio andando a chiudere per alcuni calciatori che possono rappresentare già il presente ma anche il futuro. Ci sono alcuni ruoli scoperti che dovranno essere ricoperti e per questo il Milan è pronto a chiudere gli acquisti.

Attenzione a quella che può essere la mossa giusta per andare a migliorare la rosa e cercare di aumentare anche la competitività andando a creare una base per il futuro perché l’obiettivo è quello di andare a inserire giocatori che possano prendersi anche il posto degli attuali titolari, la volontà del Milan è di crescere e attraverso il mercato di gennaio che già possono esserci segnali importanti.

Calciomercato Milan, in arrivo due nuovi calciatori

Il Milan ha già individuato quelli che possono essere i prossimi acquisti da andare a fare approfittando del calciomercato di gennaio. Perché la società sta lavorando per costruire la migliore soluzione possibile in vista delle prossime settimane quando aprirà la sessione invernale.

Arrivano aggiornamenti da Tmw in merito a quella che sarà la scelta del Milan di andare a chiudere dei nuovi acquisti a gennaio con due ruoli su tutti scoperti dove il club vuole intervenire per dare più possibilità al tecnico Fonseca di fare la giusta scelta.

Sono due su tutti gli obiettivi che già per gennaio il Milan vuole andare ad investire per cercare di rinforzare al meglio la rosa. Ad oggi i calciatori che servono sono un vice Fofana e un’alternativa a Theo Hernandez.

Due mosse utili per il presente, ma anche per il futuro soprattutto se consideriamo che Theo Hernandez va verso la scadenza di contratto nel 2026 e c’è il rischio che non ci sia un rinnovo.

Ad oggi sono due gli obiettivi su tutti per cui punta il Milan e sono Cardoso e Frendrup. I costi sono elevati per le due operazioni ma c’è voglia da parte del club rossonero di andare a migliorare la rosa per concludere al meglio la stagione e gettare già basi per il futuro con calciatori che approva anche Fonseca.