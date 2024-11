James Rodriguez in Serie A: arriva insieme ad un altro attaccante

Il ritorno di Europa non è andato come si aspettava, ma James Rodriguez è pronto a lasciare la Spagna per trovare maggiore fortuna altrove.

Stando alle ultime notizie, infatti, la stella colombiana potrebbe presto, e finalmente, sbarcare in Serie A dopo anni di corteggiamenti ed accostamenti vari. Le sensazioni portano però a credere che il prossimo calciomercato possa essere finalmente quello giusto per vedere James Rodriguez in Italia, che a quanto pare sbarcherebbe in Italia con un suo connazionale, anche lui attaccante.

La dirigenza italiana è dunque al lavoro per mettere a segno questo doppio incredibile colpo in entrata, con l’obiettivo di andare a rinforzare la rosa in vista di una seconda parte di stagione dove l’obiettivo sarà quello di dare continuità agli ottimi risultati ottenuti fino ad adesso.

James Rodriguez in Serie A: tutto pronto per gennaio

Importanti novità arrivano in merito al futuro di James Rodriguez, che non ha raccolto quanto avrebbe sperato dal suo ritorno in Europa. Da quando ha firmato con il Rayo Vallecano, infatti, il 33enne colombiano ha collezionato solo 5 presenze, per un totale di 123 minuti.

In Spagna, nonostante ci avesse già giocato, James non sta riuscendo a trovare continuità, motivo per il quale si starebbe iniziando a muovere per andare via e trovare maggiore fortuna altrove. Essendo comunque un giocatore di caratura internazionale, l’ex Real Madrid e Monaco sarebbe finito nel mirino di diverse squadra, ma stando alle ultime notizie potrebbe finalmente finire a giocare in Serie A a partire dal prossimo calciomercato dopo anni di corteggiamenti ed accostamenti che spesso hanno riempito per un’estate intera le prime pagine di giornale.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Fichajes.net, sfruttando la rottura con il Rayo Vallecano, a gennaio la Lazio potrebbe spingere per portare in Italia James Rodriguez, che a quanto pare sbarcherebbe nella capitale insieme ad un suo connazionale, ed altro attaccante.

James in Italia insieme ad un altro attaccante

James Rodriguez potrebbe non essere l’unico colpo che la Lazio farà nel prossimo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, Claudio Lotito starebbe lavorando per portare in biancoceleste anche un altro attaccante, ex Serie A fra le altre cose, che si starebbe mettendo in mostra in Sud America con la maglia del Racing Club de Avellaneda.

Stando a fichajes.net, infatti, a gennaio la Lazio potrebbe creare un duo tutto colombiano, visto che oltre ad James la dirigenza capitolina starebbe lavorando anche Juan Fernando Quintero, che potrebbe lasciare l’Argentina ad un anno dal duo arrivo per 2,5 milioni di euro stando a dati Transfermarkt.