Inter, colpo in difesa: arriva gratis, scippo ai bianconeri

Pronto un nuovo acquisto da parte dell’Inter, perché il club nerazzurro può mettere le mani su un nuovo giocatore che va in scadenza di contratto con i bianconeri.

Le prossime settimane saranno già decisive perché il club vuole provare a trovare l’intesa definitiva per permettergli a gennaio di firmare gratis per poi arrivare la prossima stagione. Si parla quindi della prossima estate che può essere messo a segno il colpo da parte dell’Inter per il difensore che può comprare l’Inter e a zero.

Situazione ora difficile da capire perché c’è anche una trattativa per prolungare con il suo attuale club, ma la volontà è quella di non perdere l’occasione di andare a firmare un grosso accordo con l’Inter che è decisa a prendere il giocatore dai bianconeri.

Ecco che allora la società cercherà di sistemare la cosa provando a strappare un accordo interno che possa permettere di accontentare tutti, da capire però se a condizioni diverse alla fine l’Inter può puntare lo stesso su di lui. Perché prendendolo gratis rappresenterebbe una grande occasione.

Calciomercato Inter: colpo in difesa dai bianconeri

L’Inter può affondare il colpo sul difensore evitando di andare a trattare con il club e scippando il calciatore gratis. La volontà del club nerazzurro è quella di andare a sfruttare l’occasione visti anche i problemi economici e cercare sempre la migliore soluzione anche sotto questo punto di vista.

Ora può mettere i bastoni fra le ruote l’Inter che tratta con il giocatore che può arrivare e il suo rinnovo salterebbe con i bianconeri. Perché il suo contratto è in scadenza e la sua crescita è evidente, per questo motivo che ora può arrivare un vera svolta che può portare ad un grande annuncio per il suo futuro.

Ora è pronta a scatenarsi l’Inter che segue con attenzione la crescita di Nicolò Bertola, giovane difensore classe 2003 dello Spezia che è in scadenza di contratto il prossimo giugno 2025. Una grande annata quella del calciatore che è pronto al definitivo salto di qualità.

Chi può dargli una grande occasione può essere proprio l’Inter che punta all’ingaggio di Nicolò Bertola che può arrivare gratis con un pre contratto firmato già a gennaio. Le parti sarebbero molto vicine, con i nerazzurri pronti ad anticipare la concorrenza delle grandi e beffare i bianconeri dello Spezia che proverà fino all’ultimo a fargli firmare un contratto con l’inserimento di una clausola rescissoria.