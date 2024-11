Abraham bocciato: il Milan prende il sostituto a gennaio per 40MLN

Nonostante un avvio incoraggiante, Abraham è uscito un po’ dalle gerarchie di Fonseca per via di una serie di prestazioni deludenti.

Considerando il fatto che l’inglese è attualmente in prestito dalla Roma, c’è il serio rischio che al termine della stagione faccia ritorno al mittente. O meglio, il destino dell’ex Chelsea in rossonero sembrerebbe essere addirittura anche già segnato, visto che la dirigenza rossonera si starebbe iniziando a muovere di conseguenza in vista del prossimo calciomercato invernale.

Stando alle ultime notizie, infatti, in quel di gennaio il Milan potrebbe sborsare 50 milioni di euro per il sostituto di Tammy Abraham, attaccante di caratura internazionale che non solo prenderà il posto dell’inglese in rosa, ma anche di Morata al centro dell’attacco di Paulo Fonseca.

Abraham bocciato da Fonseca: a gennaio arriva il sostituto

Dopo il gol al Venezia, ed una prestazione nel derby incoraggiante, i tifosi del Milan credevano di aver trovato in Tammy Abraham il partner perfetto di Alvaro Morata. Le ultime deludenti prestazioni, quella di Firenze e contro l’Udinese, hanno però mostrato l’altro lato della medaglia, che a quanto pare non sarebbe piaciuta neanche a Paulo Fonseca.

La panchina di ieri di Monza non ha nessun secondo fine punitivo, visto che l’attaccante era sì disponibile ma per metà, considerato il fastidio alla spalla, ma l’impressione è che Abraham non sarà più così tanto centrale nel progetto tecnico del Milan come era all’inizio. C’è qualcosa che non sembrerebbe aver convinto allenatore e società, in atteggiamenti e prestazioni, sennò non si spiegherebbe quanto registrato nelle scorse ore dal quarto piano di Casa Milan.

Stando infatti a quanto riportato dall’esperto di calciomercato Niccolò Ceccarini nel corso del suo consueto editoriale domenicale per TMW, nonostante Abraham e Jovic in rosa, il Milan non avrebbe abbandonato la pista Santiago Gimenez del Feyenoord, che starebbe anzi monitorando con attenzione in vista già del prossimo calciomercato invernale.

Il sostituto di Abraham arriva al Milan per 40MLN

Certi amori fanno giri immensi, poi ritornano. In un’intervista di qualche mese fa, Santiago Gimenez aveva svelato che il Milan l’aveva cercato nelle ultimissime ore di calciomercato, dicendosi lusingato per un interesse del genere. Per un motivo o per un altro, alla fine, l’accordo con il Feyenoord non venne trovato, ma già a gennaio le parti potrebbero risedersi al tavolo per parlare del trasferimento dell’attaccante, per la felicità del ragazzo stesso che non vede l’ora di poter cogliere un’opportunità del genere.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché difficilmente il club di Rotterdam lascerà partire Gimenez nel bel mezzo della stagione, a meno che il Milan non si presenti con un’offerta irrinunciabile. Stiamo dunque parlando di circa 40 milioni di euro stando a dati Transfermarkt, soldi che forse dalle parti di via Aldo Rossi si sentirebbero più confidenti a spendere in estate piuttosto che a gennaio, ma il tutto dipenderà solo da come la formazione di Paulo Fonseca arriverà alla prossima finestra invernale di trasferimenti, anche perché se ce ne sarà bisogno, RedBird questi soldi li spenderà. Staremo a vedere.