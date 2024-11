Serie A, colpo a sorpresa dalla Liga: concorrenza battuta

Sul giovane attaccante forte era l’interesse di diverse squadre, ma alla fine nel suo futuro sembrerebbe esserci la Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, la dirigenza italiana potrebbe presto affondare il colpo decisivo per il giocatore, che a quanto pare avrebbe già dato il suo consenso al trasferimento. Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché la concorrenza di alcuni club di Premier League potrebbe stravolgere completamente le carte in tavola, ma l’impressione è che si stia viaggiando in una direzione ben precisa, con meta finale per l’appunto la Serie A.

Per evitare ogni sorta di sorpresa, da qui alle prossime settimane potrebbero arrivare già delle novità importanti in merito a quest’operazione, che potrebbe chiudersi nei primissimi giorni del prossimo calciomercato invernale.

Colpo a sorpresa dalla Liga: arriva l’attaccante

Importanti novità arrivano in merito al futuro dell’attaccante, che in questo inizio di stagione in Liga si sta mettendo in mostra con prestazioni che hanno attirato su di sé l’attenzione di mezza Europa. L’intenzione di club ed allenatore è ovviamente quella di trattenerlo almeno fino al termine del campionato, ma l’impressione è che quelle che verranno saranno le ultime partite del giocatore con la maglia della squadra.

Questo perché potrebbe iniziare a giocare in Serie A a partire da gennaio, considerato l’interesse di una delle società italiane più importanti e rinomate. L’Italia non sarebbe però l’unico scenario plausibile per il suo futuro, visto che l’attaccante sarebbe ricercato anche in Spagna ed in Inghilterra, ma l’impressione è che oramai sia stata intrapresa una strada ben precisa.

Stando dunque a quanto riportato da Ekrem Konur sui propri profili social, X nello specifico, per andare a rinforzare ulteriormente il proprio reparto offensivo, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Christantus Uche, classe 2003 del Getafe che stando a dati Transferamrkt ha una valutazione che si aggira attorno ai 5 milioni di euro. Il club spagnolo, considerato il rendimento del nigeriano, potrebbe però arrivare ad alzare decisamente il tiro nel prossimo calciomercato invernale.

Futuro in Serie A, o forse no: occhio a Liga e Premier League

La Lazio ad oggi sembrerebbe essere la squadra in vantaggio nella corsa a Christantus Uche, o almeno questo è quello di cui si starebbe parlando in questi giorni. La realtà dei fatti sembrerebbe essere però un’altra, visto che sull’attaccante nigeriano del Getafe forte sarebbe l’interesse anche di club di Premier League e Liga.

Più nello specifico, stando sempre a quanto riportato dal collega Ekrem Konur, Bournemouth e Real Sociecad sarebbero pronti a dare filo da torcere alla Lazio nella corsa ad Uche, anche se il classe 2003 sembrerebbe essere più orientato alla Serie A, ma questo è tutto da scoprire. Staremo a vedere.