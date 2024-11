Marcelo in Serie A da svincolato: ha già firmato

Uno dei giocatori con più trofei nella storia del calcio è pronto ad approdare in Italia. Perché a 36 anni Marcelo ora si è svincolato ed è pronto a firmare.

Arrivato lo scorso anno al Fluminense dove aveva iniziato la carriera, adesso però è pronto a tornare di nuovo in Italia. Perché non ha nessuna intenzione di fermarsi e vuole continuare a restare nel giro del calcio con un club che gioca per obiettivi importanti. Occhio a quella che può essere la grande occasione che porterebbe Marcelo a firmare in Serie A.

Proprio nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità in merito alla firma di Marcelo e adesso c’è chi sogna il grande colpo. Un giocatore che ha scritto la storia con la Nazionale del Brasile e con il Real Madrid dove ha giocato una carriera intera. Adesso però è pronto a cambiare ancora dopo quello che è accaduto nel suo paese con l’ormai ex club per Marcelo.

Calciomercato: Marcelo pronto a firmare

Marcelo è pronto a firmare in Serie A dopo quello che è accaduto nelle ultime ore perché con il Fluminense ha appena firmato l’addio e ora è pronto a lasciare nuovamente il Brasile magari per tornare in Europa e magari scegliere proprio la Serie A.

E’ finita male una storia d’amore intensa tra il Fluminense e Marcelo dopo quello che è accaduto nelle ultime ore. Perché il giocatore brasiliano che era tornato a giocare proprio nel club del suo cuore in Brasile e con cui ha iniziato la carriera ha dovuto firmare in queste ore l’addio.

Brutte le imagini in campo quando durante l’ultima partita giocata dal Fluminense c’è stato un episodio che ha concluso l’avventura del giocatore in Brasile che ha litigato con l’allenatore al momento del suo ingresso in campo ed è stato subito fatto riaccomodare in panchina.

Marcelo era contrario a delle indicazioni del suo allenatore che l’ha rigettato in panchina dopo che il calciatore ha detto qualcosa nei suoi confronti. Alla fine è arrivata la firma della rescissione di contratto tra Marcelo e il Fluminense e per questo le parti si sono separate.

Con il Fluminense dal suo ritorno aveva raggiunto col club la vittoria dei titoli del Campionato Carioca 2023, degli inediti titoli Conmebol Libertadores 2023 e Recopa 2024. Adesso è finita la sua avventura e per questo motivo da svincolato Marcelo può firmare in Serie A o con un altro club di nuovo in Europa.