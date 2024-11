L’ex Serie A firma con i bianconeri: colpo a parametro zero

Alla ricerca di una nuova ed entusiasmante avventura, l’ex Serie A potrebbe finalmente compiere il definitivo salto di qualità in carriera.

Stando alle ultime notizie, infatti, il calciatore potrebbe firmare con una delle squadre più importanti, blasonate e vincenti del campionato, quella bianconera, che proprio nelle scorse ore avrebbe avviato i contatti con il suo entourage per valutare la fattibilità di quest’operazione. L’impressione è che ci siano tutti i presupposti per raggiungere un accordo, anche perché l’attaccante rappresenterebbe essere un’opportunità da non lasciarsi sfuggire con tutta questa leggerezza, considerato il fatto che potrebbe essere ingaggiato con una formula che vantaggiosa è dire poco considerati i tempi che corrono.

Nuova avventura per l’ex Serie A: sarà bianconero

Nonostante manchino ancora 2 mesi a gennaio, è sempre calciomercato. Lo dimostrano non solo le voci che riguardano alcuni campioni, come ad esempio Rafael Leao e Milan Skriniar, ma anche giocatori di un certo livello che nei rispettivi campionati stanno facendo benissimo, come ad esempio l’ex Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante è uscito un po’ dai radar, ma in patria sta aiutando la sua squadra a fare bene registrando numeri importanti, quasi ad essersi rigenerato. Un rendimento del genere non sta decisamente passando inosservato, al punto che il suo nome potrebbe essere uno dei più chiacchierati nel prossimo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, il calciatore sarebbe finito nel mirino dei bianconeri, che andandolo ad ingaggiare gli permetterebbe di compiere il tanto atteso salto di qualità in carriera, quello che, forse, avrebbe dovuto fa qualche anno fa.

“Meglio tardi che mai” si dice in questi casi. Dunque, stando a quanto riportato da Ekrem Konur sui propri profili social, l’ex Serie A Adem Ljajic potrebbe diventare un nuovo giocatore del Partizan Belgrado, o degli, tornare ad esserlo, visto che il serbo ha vestito la maglia del club capitolino fra il 2008 ed il 2010 prima di sbarcare in Italia alla Fiorentina.

Affare fatto: l’ex Serie A firma a parametro zero

Il Partizan Belgrado ha messo nel mirino Adem Ljajic, non per gennaio ma per la prossima estate. L’ex Serie A, infatti, rappresenterebbe essere quell’innesto di qualità ed esperienza che la società bianconera vuole regalare a mister Stanojevic per ridurre il gap con la Stella Rossa, storica rivale cittadina che ad oggi sembrerebbe essere ancora inarrivabile.

Con 400mila euro, forse anche qualcosina in meno, il Partizan Belgrado potrebbe strappare Ljaic al Novi Pazar già a gennaio, ma l’impressione è che i Crno-beli aspetteranno la prossima estate per accogliere il loro ex giocatore, visto che tornerebbe dalle parti dello stadio Partizan a parametro zero, considerata la scadenza del suo contratto con il suo attuale club nel giugno 2025.