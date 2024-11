Esonero in Serie A, l’allenatore ha le ore contate: chiamano Sarri

Un’altra panchina di Serie A è a forte rischio perché ora si parla di quello che può essere l’esonero di uno degli allenatori che non ha convinto la società ed è pronta a cambiare chiamando Sarri.

L’ex allenatore tra le tante anche di Juve e Napoli è pronto ad un’altra avventura in Italia, perché Maurizio Sarri che da mesi non è più l’allenatore della Lazio ha intenzione di rimettersi in gioco e sempre in Serie A dove ci sono alcune squadre pronte a proporgli la giusta offerta.

Adesso ci sono delle notizie molto importanti che riguardano proprio quella che può essere la chiamata per Sarri in caso di esonero di uno degli allenatori di Serie A. C’è un tecnico che su tutti sta rischiando in maniera grossa e ora potrebbe seriamente essere fatto fuori.

Una situazione non facile per il club italiano perché si parla di quello che può essere l’esonero in Italia di un altro allenatore che si sta giocando tanto in queste settimane. Ora potrebbe arrivare la mossa del club che tutti aspettavano visto che non sta piacendo come sta girando la squadra e il presidente è pronto alla decisione definitiva.

Esonero in Serie A, chiamano Sarri

Situazione non facile per alcune squadre che non arrivano da risultati positivi e per questo motivo che un club è pronto a cambiare per dare una svolta al resto della stagione. Al momento è chiaro che bisognerà dare una scossa e proprio l’esonero dell’allenatore e la chiamata di Sarri possono portare a questo tipo di via.

Al momento ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere in Serie A dove c’è il Bologna di Vincenzo Italiano che rischia l’esonero dalla piazza emiliana visto che si trova oggi con soli 15 punti messi in classifica dopo anche il turno appena giocato contro il Lecce.

Ma quello che più preoccupa il presidente Saputo è lo spettacolo messo in campo dalla sua squadra che ha vinto solo 3 partite in questa stagione e nell’ultima partita con il Lecce che ha vinto non ha convinto.

Dati che preoccupano e che portano a pensare che Italiano può essere esonerato dal Bologna che può chiamare Sarri che è un nome che piace molto in società e già in passato è stato messo in lista per affidargli le chiavi del progetto emiliano.