De Rossi torna subito in panchina: annuncio dopo l’esonero

Momento decisivo per quello che può essere il ritorno in panchina di De Rossi, ma non alla Roma! Perché sono tanti gli estimatori del giovane allenatore che è pronto a tornare ad allenare.

Dopo l’esonero con la Roma dopo pochissime giornate e per tutti trovato ingiustificato, ma arrivato in seguito ad una lite interna con il club, ora De Rossi può tornare di nuovo ad allenare con un altro club perché ci sono diverse società che pensano seriamente a lui.

Si è vociferato anche di un ritorno in panchina con la Roma visto che Juric rischia l’esonero ma ora cambia tutto perché ci sono smentite in merito a quello che può essere un ritorno di De Rossi alla Roma. Sono altri i piani in mente che ha l’allenatore per il suo futuro.

Nonostante è ancora sotto contratto con la Roma non ci sarà nessun ritorno per De Rossi. Perché i Friedkin hanno deciso come riferito da Il Messaggero, che in caso di esonero di Ivan Juric non verrà richiamato l’ex allenatore che aspetta una nuova occasione magari stesso in Italia.

Calciomercato Serie A, De Rossi torna in panchina

Occhio quindi a quella che può essere una nuova chiamata per De Rossi in Serie A. Dopo l’esperienza con la Roma il giovane tecnico è pronto a rimettersi in gioco con un’altra società per affrontare anche il suo passato.

Genoa, Verona e Torino arrivano da risultati davvero negativi e i loro rispettivi allenatori rischiano grosso con le prossime ore già decisive per il proprio futuro. Si giocano la panchina Gilardino, Zanetti e Vanoli con uno di questi club di Serie A che possono pensare di puntare su De Rossi.

De Rossi ha già dimostrato alla Roma nei mesi passati di essere un tecnico che sta dimostrando di poter fare cose importanti per il futuro e su cui ci si può puntare. Per questo motivo sempre in Serie A un altro club tra questi potrebbe pensare a lui ora che è chiaro che non ci sarà nessun ritorno alla Roma.

Bisognerà aspettare quindi che si sblocchi il mercato delle panchine in Italia con De Rossi che può essere annunciato da un altro club di Serie A in caso di esonero di uno degli allenatori a rischio. Un indizio chiaro è anche il cambio agente da parte dell’allenatore per trovare una nuova soluzione.