Moratti torna al calcio: sta comprando un altro club in Italia

Clamoroso colpo di scena per il mondo del calcio italiano, perché Massimo Moratti sta comprando un altro club per tornare a scrivere altre pagine di storia nel nostro calcio.

Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro perché Massimo Moratti può comprare un altro club italiano dopo aver scritto la storia in Italia da presidente dell’Inter. Ben 16 trofei vinti in 18 anni da presidente del club nerazzurro, compreso l’indimenticabile triplete ottenuto nel 2010 con José Mourinho in panchina.

Adesso però dopo 11 anni lontano dal mondo del calcio (nel 2013 ha ceduto l’Inter) ora è pronto a tornare a prendere le redini di un altro club in Italia. Perché Massimo Moratti è pronto a comprare un altro club. Spunta fuori un retroscena molto importante che riguarda ciò che sta accadendo.

Svolta incredibile che riguarda il futuro di Moratti in Italia che può comprare un altro club e le trattative sarebbero partite proprio nelle ultime ore. Adesso ci sono aggiornamenti decisivi per quello che può essere il clamoroso ritorno in Italia del giocatore.

Calciomercato: Moratti compra un altro club in Italia

Un vero colpo di scena questo che riguarda il club italiano che può passare nelle mani di chi ha scritto la storia in Italia e in Serie A. Perché Massimo Moratti può comprare il club nelle prossime settimane e la trattativa è già partita.

Attenzione a quello che può essere un clamoroso scenario legato al futuro del club italiano con Moratti che ora sembra fare sul serio per diventare il nuovo proprietario della SPAL. Secondo le ultime notizie che arrivano da La Nuova Ferrara, Massimo Moratti sta seriamente pensando di rilevare il club.

Infatti, nelle ultime ore arrivano conferme in merito a questa decisione che sarebbe arrivata in merito all’acquisto della SPAL di Moratti con la società di Joe Tacopina nell’ambito che può passare in nuove mani grazie ad una cordata di imprenditori, con a capo proprio Moratti. Tutto nato dopo un incontro proprio di Moratti nella città di Ferrara con lo steso Tacopina e ora si aspettano novità.

Dopo anni anche in Serie A dove sono state scritte pagine di storia importanti, ora la SPAL vive un momento difficile perché milita nel campionato di Serie C e occupa la penultima posizione in classifica. Il timore è che possa arrivare una clamorosa retrocessione in Serie D e ora i tifosi sognano in grande con il possibile arrivo di Massimo Moratti tra i vari imprenditori interessati.