Juve, caso Vlahovic: arriva un indizio sul problema

E’ lui il vero problema oggi in casa Juventus, stiamo parlando di Dusan Vlahovic. Il giovane attaccante serbo su cui i bianconeri hanno investito tanto ora può essere sacrificato e anche subito.

C’è grande tensione nell’ambiente per quello che sarebbe accaduto in questi ultimi mesi e che riguardano il giovane bomber bianconero. Perché Vlahovic ha un contratto con la Juve che scadrà nel 2026 e al momento una trattativa per il prolungamento per un nuovo accordo è totalmente bloccata.

Perché Vlahovic è il giocatore più pagato della Serie A con uno stipendio da 12 milioni di euro netti a stagione fatto firmare dalla vecchia dirigenza e la nuova non ha assolutamente intenzione di ripetere certe cifre e per questo offre un contratto a ribasso da 8 milioni l’anno che però non viene preso in considerazione dal giocatore dal suo agente.

Ora la sensazione sembra portare ad un addio di Vlahovic e il prima possibile. Perché per evitare di perdere il giocatore e a zero nel 2026 che la società può già venderlo nel 2025, quando nella sessione di mercato estiva può arrivare per lui una maxi offerta. Intanto, il club già lavora sul sostituto.

Calciomercato Juve: indizio su Vlahovic

Ha segnato 6 gol in 10 partite in campionato eppure qualcosa non va con Vlahovic che è rimasto a segno in diverse occasioni e che nelle prestazioni non convince nemmeno ora che c’è un nuovo allenatore come Thiago Motta.

La Juve non ingrana con il gioco del nuovo tecnico e il problema potrebbe essere proprio il punto di riferimento offensivo, perché ora anche lo stesso Thiago ha parlato di Vlahovic.

Sul proprio attaccante il tecnico ha voluto parlare di quello che è il suo momento andando a spiegare che non è importante quanti palloni possa toccare ma la qualità di come vengano toccati. Thiago Motta ha richiamato Vlahovic dicendo che deve fare meglio e che nella prossima partita potrebbe anche riposare.

Un chiaro messaggio magari al club come se Thiago Motta volesse dire che ad oggi Vlahovic non sembra quel giocatore indispensabile per la squadra e per il suo sistema di gioco, nonostante ad oggi non c’è nessun calciatore che possa prendere il suo posto in modo naturale, ma solo alcuni in maniera adattata.

Vedremo quindi se alla fine Vlahovic sarà ceduto dalla Juventus nel 2025 visto che il club ora ha ricevuto un chiaro messaggio dal suo allenatore.