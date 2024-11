Guardiola bussa alla porta dell’Inter: lo vuole già a gennaio

L’Inter potrebbe affrontare la seconda parte di stagione senza uno dei pilastri della formazione titolare di Simone Inzaghi.

Stando alle ultime notizie, infatti, Pep Guardiole ed il Manchester City sarebbero pronti a bussare alle porte di viale Liberazione per convincere il club nerazzurro a lasciar partire il calciatore. Inutile dire che a stagione in corso uno scenario del genere è di difficile se non addirittura impossibile realizzazione, ma difronte ad un’offerta seria ed importante le carte in tavola potrebbero essere completamente stravolte.

Dal canto suo, Simone Inzaghi spera che questo discorso possa essere rinviato all’estate, ma il fatto che l’Inter si sia già messa alla ricerca di un sostituto non fa ben sperare, né all’allenatore né tantomeno a tifosi e fantallenatori.

Guaradiola vuole il giocatore dell’Inter già a gennaio

Nel prossimo calciomercato invernale l’Inter potrebbe perdere uno dei suoi migliori giocatori. Stando alle ultime notizie, infatti, Pep Guardiola avrebbe intenzione di fare sul serio per il nerazzurro, in quanto rappresenterebbe essere il profilo ideale col quale andare a rinforzare e completare il Manchester City in vista nella seconda parte di stagione.

Ovviamente da qui a parlare di affare fatto ce ne vuole, anche perché c’è da prendere in considerazione la posizione e la volontà del giocatore e della stessa Inter, che solo difronte ad un’offerta irrinunciabile potrebbe pensare di lasciarlo partire. Considerate le possibilità economiche del Manchester City, ogni richiesta che verrà avanzata dalle parti di viale Liberazione potrebbe essere accontentata, anche perché Guardiola avrebbe espressamente fatto il nome del nerazzurro, al punto che sarebbe disposto a fare di tutto pur di lavorarci insieme.

Dunque, stando a quanto riportato da Ekrem Konur sui propri profili social, nel prossimo calciomercato invernale il Manchester City potrebbe fare sul serio per Hakan Calhanoglu, indicato essere il profilo ideale con il quale andare a sostituire il lungo degente, e neo Pallone d’Oro, Rodri.

Saluta l’Inter per la Premier League: scelto anche il sostituto

L’Inter a gennaio potrebbe subire le forti pressioni del Manchester City, intenzionato a regalare a Pep Guardiola Hakan Calhanoglu per sostituire l’infortunato Rodri. I campioni d’Inghilterra non sarebbero però gli unici sulle tracce del turco, visto che tutte le big di Premier League potrebbero fare un pensiero sull’interista nel momento in cui dalle parti di viale Liberazione aprissero alla cessione.

Cosa che in realtà sarebbe stata indirettamente fatta, visto e considerato che l’Inter avrebbe già individuato il sostituto di Hakan Calhanoglu in caso di cessione. Si tratta di Samuele Ricci, classe 2001 del Torino che in questo inizio di stagione sta stupendo tutti con prestazioni di altissimo livello, anche con la maglia della Nazionale. L’italiano ha una valutazione di circa 28 milioni di stando a dati Transfermarkt, motivo per il quale dalla cessione del numero 20 l’Inter vorrebbe guadagnarne una cifra pari o addirittura superiore. Staremo a vedere.