Dragusin pronto a tornare in Serie A: la destinazione a sorpresa

A sorpresa e con l’affare di calciomercato, Radu Dragusin del Tottenham potrebbe clamorosamente tornare in Serie A.

È la scelta che viene svelata tra le colonne di diversi organi di stampa in Italia, attraverso la carta stampata, con il nome del calciatore rumeno finito in prima pagina. Lui, attuale difensore del Tottenham ed ex Genoa e Salernitana, si trova ad essere uno dei calciatori più interessati, nel suo ruolo, dell’intero panorama calcistico.

Lo hanno chiesto e desiderato Napoli e altre big d’Italia, ma alla fine in Italia e grazie all’operazione in prestito, potrebbe clamorosamente trovare una destinazione a sorpresa. Sorprendentemente, infatti, Dragusin potrebbe tornare in Italia dopo un anno passato a Londra, agli Spurs del Tottenham. Legatissimo all’Italia, non è da escludere quella che per lui comunque sarebbe una grande occasione in Serie A, considerando la destinazione.

Calciomercato: Dragusin in Serie A, può tornare subito

Al Tottenham ha trovato a poco a poco lo spazio, anche se non è proprio un titolare indiscusso. Il sogno della Premier League potrebbe vederlo però adesso tornare in Italia, di fronte alla grande occasione di tornare titolare. Fino ad ora con gli Spurs, in questa stagione, ha trovato 6 apparizioni totali tra campionato, coppa ed Europa League. Non tantissime. E in Italia potrebbe ritrovare fiducia e titolarità.

Perché Radu Dragusin è il nome perfetto per sistemare le cose in difesa, per una delle big del calcio italiano pronta al colpo Scudetto, a gennaio, dando al tecnico una soluzione in più per il proprio mercato di riparazione.

Si tratta della Juventus che, per sostituire Gleison Bremer, potrebbe puntare su Dragusin e trovare nel calciatore rumeno la soluzione in difesa a sorpresa, prendendolo di nuovo dopo il suo passato in bianconero.

Dragusin in Serie A: può tornare grazie al prestito

Può tornare grazie al prestito, in Serie A, Radu Dragusin. Secondo quanto svelato da Tuttosport, la Juventus starebbe valutando l’idea di riprenderlo, con la possibilità appunto di dargli la titolarità che cercava già dai tempi della Juve, ma da giovanissimo. Con l’emergenza legata a Bremer, la possibilità può concretizzarsi già nel mese di gennaio.

Destini incrociati con Dragusin: pronto il ritorno in Italia

Destini incrociati, quelli di Bremer e Dragusin. Qualora dovesse infatti confermarsi il ritorno in bianconero e alla Juventus, quello che veniva considerato come futuro della Juve, diventerebbe poi il “presente” e al posto di Gleison Bremer, che tornerà solo alla fine di questa stagione. Il bisogno di sistemare le cose in difesa, spingerà la Juventus a chiudere almeno in prestito un colpo di tale portata e, a sorpresa questo, potrebbe portare a Radu Dragusin.