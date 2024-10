UFFICIALE – Altra partita rinviata: colpa dell’alluvione

Pessime notizie arrivano in merito a quanto accaduto nelle ultime ore, perché ora è anche ufficiale la notizia del rinvio della partita a causa della forte alluvione.

Partita rinviata, impossibile giocate in queste condizioni

Una città messa sotto sopra a causa della forte alluvione che ha colpito la città e distrutto i cuori della gente. Una città che vive di turismo e che è messa in ginocchio in questo momento cercando di uscirne al meglio e il prima possibile. Ora è arrivata anche l’ufficialità, perché era inevitabile rinviare la partita di calcio.

Davvero surreale quello che è accaduto nelle ultime ore con le immagini da brividi che non lasciano ad altre spiegazioni. Perché ora è in lutto la città di Valencia per la forte alluvione che ha distrutto la città e ucciso oltre 100 persone.

Un grave danno alla grande città spagnola che sta vivendo momenti terribili per quanto accaduto. Una città ricoperta di fango e che deve contare i morti dopo una di quelle alluvioni quasi senza precedenti in Europa. Un qualcosa di anomalo che ha messo in ginocchio la città e che ha portato all’inevitabile decisione di rinviare Valencia – Real Madrid di Copa del Rey.

Impossibile giocare in queste condizioni e ora è arrivata anche l’ufficialità. La Liga ha dato l’ok al rinvio di Valencia-Real Madrid dopo la clamorosa alluvione che ha colpito la città.