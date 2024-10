Scandalo Pallone d’Oro, arriva la denuncia del club

Pochi i precedenti in merito a quello che è accaduto all’ultimo Pallone d’Oro consegnato solo qualche giorno fa a Rodri che ha fatto tanto discutere per un premio che per molti avrebbe meritato Vinicius Jr.

Anche la scelta fatta dal Real Madrid è senza precedenti. Perché il club spagnolo, avvisato la mattina che non avrebbe vinto Vinicus Jr, ha deciso di non partire alla cerimonia a Parigi del Pallone d’Oro 2024 con nessuno dei suoi candidati tra Carvajal, Mbappe, Bellingham, Rodrygo, Modric e Vinicius Jr, tutti rimasti a Madrid, così come anche l’allenatore Carlo Ancelotti che ha vinto il titolo miglior allenatore e non ha ritirato il premio.

Davvero incredibile la posizione presa dal Real Madrid che ha deciso di gridare allo scandalo per il Pallone d’Oro consegnato a Rodri e non a Vinicius Jr per la stagione precedente fatta che ha portato alla vittoria del titolo di campionato e Champions League.

Ma il Real Madrid pare essere non l’unico club che ha vissuto una situazione del genere. Perché anche altri non trovano giusta la posizione di alcuni dei propri giocatori che sono arrivati nelle zone finali di classifica del Pallone d’Oro 2024.

Pallone d’Oro 2024: un club accusa la classifica

Tra gli ‘italiani’ candidati tra i giocatori di Serie A che sono arrivati fino in fondo ci sono Lookman e Lautaro Martinez per ciò che hanno fatto con i rispettivi club e la Nazionale. Adesso è proprio il club nerazzurro che è uscito allo scoperto su questo tema.

A parlare è stato il vice presidente Javier Zanetti che non è rimasto felice per niente della posizione di Lautaro Martinez arrivato al 7 posto in classifica al Pallone d’Oro.

Occhio a quella che sono le situazioni che sono venute fuori in merito alle tante lamentele del Pallone d’Oro 2024 vinto da Rodri e dove Lautaro Martinez dopo essere stato assoluto protagonista in Serie A e Coppa America vincendo i due titoli e anche quello di capocannoniere per entrambe le competizioni è arrivato solo 7 in classifica Pallone d’Oro.

Lo stesso Zanetti senza peli sulla lingua ha rivelato che tutti in casa Inter e non solo si sarebbero aspettati una posizione migliore di Lautaro Martinez in classifica per ciò che ha dimostrato con l’Inter e con l’Argentina. Grande tensione quindi per questa edizione di Pallone d’Oro che ormai deve solo essere dimenticata.